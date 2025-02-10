外資賣超188.9億元 買賣超冠軍竟都是金融股

台股10日開低，終場收在23,252.14點，下跌226.13點，三大法人僅投信買超，其中外資賣超188.9億元最多，統計外資買賣超個股發現，高居外資買賣超個股冠軍的竟然都是金融股，外資賣超台新金（2887）19,417張，但卻買超凱基金（2883）45,681張。

台股10日早盤以23,421.77點開出，終場收在23,252.14點，台積電（2330）以平盤開出後走低，終場收1,105元，下跌20元，跌幅1.77%，影響大盤指數約159點，聯發科（2454）及鴻海（2317）也收低。

各類股表現上，其他電子、半導體、光電、電子零組件、資訊服務等較為弱勢，由傳產股撐盤，尤其是鋼鐵股漲幅領先，終場收漲3.54%，燁興（2007）、第一銅（2009）、聚亨（2022）、大成鋼（2027）、新鋼（2032）、海光（2038）等股亮燈漲停；電器電纜股收漲2.44%、油電燃氣及營建股收盤漲幅逾1%，數位雲端也收紅。

三大法人合計賣超237.51億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超188.9億元，投信買超3.3億元，自營商賣超（合計）51.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.66億元，自營商（避險）賣超40.24億元。

統計外資賣超前十大個股依序是台新金、鴻海、群創（3481）、兆豐金（2886）、聯電（2303）、永豐金（2890）、神達（3706）、元大台灣50（0050）、友達（2409）、合庫金（5880）等；外資賣超前十名中，金融股占了4檔，賣超最多的是台新金，單日遭外資賣超19,417張，居外資賣超冠軍。

外資賣超鴻海14,763張，居外資賣超第二大，賣超第三名為群創，單日賣超13,704張；另外，兆豐金遭外資賣超11,320張。

統計外資買超前十大個股依序是凱基金、復華富時不動產（00712）、長榮航（2618）、中信中國50正2（00753L）、大成鋼、富邦金（2881）、中鋼（2002）、中信金（2891）、玉山金（2884）、國泰金（2882）等；外資買超前十大中，金融股占5檔。

外資買超凱基金45,681張，居買超個股冠軍；富邦金也獲外資買超8,576張；另外，大成鋼則獲外資買超11,616張。