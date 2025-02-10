川普對鋼鋁課稅25% 為何亞洲鋼鐵股都跌只有台灣大漲？
美國總統川普拋出「對等關稅」，並言明對進口鋼鋁全面徵稅25%，由於台灣銷美國鋼鐵已經在232條款中被課25%，美國落實「對等關稅」反而讓台廠處於有利地位，激發中鋼（2002）為首的鋼鐵股表態大漲。
中鋼表示，根據商情研判，美國課徵鋼鋁進口關稅初步評估有兩種可能情境：第一種可能是針對所有鋼鋁品不分來源，統一在目前進口基礎上加計25%關稅，則所有進口國的競爭條件將維持不變，此情境下影響相對較小。
第二種情境係原本在232關稅中取得免稅額度的國家，例如日、韓、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等經濟體，把當初免稅額度取消或限縮，若該些國家銷美鋼鋁品的關稅被提漲，則相對而言有利於台灣業者銷美競爭。
上市鋼廠主管說，這回川普強調平等的施行「對等關稅」全面徵稅25%，則各國的銷美的鋼鐵稅率變得跟台灣一樣，對台廠反而有利，當年因為232條款後透過談判減免的南韓等國，對台的競爭壓力就沒那麼重，台灣與各國的競爭變得平等，直接導致鋼鐵股大漲。
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