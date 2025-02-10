快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

瓦城營收／撐竿跳！1月創單月歷史新高、年增51.98%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）10日公告1月合併營收6.81億元，年增率51.98%，創下單月歷史新高，主要受惠於年節聚餐需求強勁、外帶年菜熱銷及精準展店策略，推動營運表現持續增長，迎來強勁開局，其中春節檔期業績更較去年同期成長超越一成。

瓦城業績成長動能來自既有店與新開店。1月16日於台中核心商圈開設2025年首家新門店「瓦城台中站前秀泰店」，搭配開幕行銷活動成功吸引大量來客，進一步鞏固中南部市場版圖，推升業績成長。

此外，為強化消費體驗，wa10 APP同步推出新春套餐外帶自取服務，進一步拓展外帶市場，提升顧客便利性。集團亦掌握年節商機，旗下四大品牌的外帶年菜套餐熱銷，銷量較去年同期成長15%，顯著挹注營收，推動業績穩健成長。

展望第1季，公司看好，春節聚餐效應將延續至2月，同時西洋情人節與228連假帶來的消費需求，預計將進一步推升來客量及業績表現，百貨商場人流亦將助攻餐飲動能。展望全年，集團將持續推動穩健展店計畫，聚焦「瓦城」與「時時香」作為展店主力品牌，以雙位數店成長，積極布局全台重要百貨及核心商圈，強居市場領先地位，並攜手旗下品牌擴大市場版圖，推動集團營運穩健成長。

展望2025年，瓦城將透過「雙位數展店」、「多品牌布局」、「全球研發中心啟用」、「進軍美國市場」及「食品安全高標準」等五大策略，推動企業全方位成長，並持續深化市場布局。也將驅動集團穩健擴張，朝向2030年全球30個品牌、500家店的長期發展目標邁進。

布局 營收 瓦城

延伸閱讀

春節後攔阻最高額假投資案 苗栗男保住200萬辛苦錢

杭州AI主播春節上陣0失誤 播音學生壓力大：去念法律好了

春節加持 漢來美食1月營收7.82億元創歷史新高

日本也有春節年糕？鏡餅：帶來福氣與吉祥的傳統美食

相關新聞

川普鋼鋁課徵25%關稅…ChatGPT說對大成鋼（2027）有害！股添樂：母湯跟著GPT買股

跟你買股票我會賠死！

台積電營收／1月逾2,932億元 罕見聲明地震影響首季財測

台灣積體電路製造股份有限公司（2330）10日公布2025年1月營收報告。2025年1月合併營收約為新台幣2,932億8...

台股下跌226點 三大法人賣超237億元

台股10日開低，終場收在23,252.14點，下跌226.13點，跌幅0.96%，成交量3,253.17億元，三大法人賣...

關稅疑慮升溫 新興亞股觀望氣氛

美國總統川普將對進口商品加徵25%關稅，加上通膨前景不明朗，市場避險情緒升溫。中國信託投信指出，新興亞洲市場資金流向趨於...

貿易不確定性讓資金湧向債市 美債最吸金

雖美國通膨前景令投資人擔憂，但貿易戰帶來的不確定性抵銷通膨疑慮，各大債市普遍或資金追捧，過去一周整體固定收益型ETF共獲...

台股下跌226點收23252點 台積電下跌20元收1,105元

台股10日疲弱，早盤以23421.77點開出，終場收23252.14點，下跌226.13點，跌幅0.96%，成交量3,2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。