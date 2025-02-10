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川普鋼鋁課徵25%關稅…ChatGPT說對大成鋼（2027）有害！股添樂：母湯跟著GPT買股

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏

最近體驗了一個月要價200美的ChatGPT，隨便問他一個時事題：

「美國川普將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅，對哪些產業有害？」

他用了3分鐘推理後的回答，有6檔股票，其中一檔是大成鋼（2027），理由是「外銷美國市佔率較大，美國加稅會打擊毛利率。」

我看了看今天大成鋼的漲停板走勢，補問它一句：

「可是大成鋼在美國有布局捏？應該是正面影響吧？」

他又推理了2分鐘，結果回答我：

你說得沒錯，大成鋼（2027）在美國有設廠，這點確實可以緩衝或迴避部分關稅衝擊，能部分或完全迴避被課稅的命運，甚至在美國鋼材供應更缺時拿到更多訂單。

結論：

跟你買股票我會賠死！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

大成鋼 川普 關稅

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