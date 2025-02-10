聽新聞
0:00 / 0:00
川普鋼鋁課徵25%關稅…ChatGPT說對大成鋼（2027）有害！股添樂：母湯跟著GPT買股
最近體驗了一個月要價200美的ChatGPT，隨便問他一個時事題：
「美國川普將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅，對哪些產業有害？」
他用了3分鐘推理後的回答，有6檔股票，其中一檔是大成鋼（2027），理由是「外銷美國市佔率較大，美國加稅會打擊毛利率。」
我看了看今天大成鋼的漲停板走勢，補問它一句：
「可是大成鋼在美國有布局捏？應該是正面影響吧？」
他又推理了2分鐘，結果回答我：
你說得沒錯，大成鋼（2027）在美國有設廠，這點確實可以緩衝或迴避部分關稅衝擊，能部分或完全迴避被課稅的命運，甚至在美國鋼材供應更缺時拿到更多訂單。
結論：
跟你買股票我會賠死！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言