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台股下跌226點 三大法人賣超237億元
台股10日開低，終場收在23,252.14點，下跌226.13點，跌幅0.96%，成交量3,253.17億元，三大法人賣超237.51億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超188.9億元，投信買超3.3億元，自營商賣超（合計）51.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.66億元，自營商（避險）賣超40.24億元。
台股10日早盤以23,421.77點開出，終場收在23,252.14點，台積電（2330）以平盤開出後走低，終場收1,105元，下跌20元，跌幅1.77%，影響大盤指數約159點，聯發科（2454）及鴻海（2317）也收低。
各類股表現上，其他電子、半導體、光電、電子零組件、資訊服務等較為弱勢，由傳產股撐盤，尤其是鋼鐵股漲幅領先，終場收漲3.54%，燁興（2007）、第一銅（2009）、聚亨（2022）、大成鋼（2027）、新鋼（2032）、海光（2038）等股亮燈漲停；電器電纜股收漲2.44%、油電燃氣及營建股收盤漲幅逾1%，數位雲端也收紅。
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