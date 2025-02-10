關稅疑慮升溫 新興亞股觀望氣氛

美國總統川普將對進口商品加徵25%關稅，加上通膨前景不明朗，市場避險情緒升溫。中國信託投信指出，新興亞洲市場資金流向趨於保守，投資人對AI概念股後市表現轉趨謹慎，靜待修正格局明朗。

中國信託投信表示，儘管短期資金流動呈現波動，但台灣市場今年以來仍維持正向表現，而越南市場在東南亞區域中展現出相對穩健的發展態勢。然而，在美元走強、關稅政策不確定性升溫的環境下，投資人買盤趨於保守。

根據最新統計數據顯示，新興亞洲市場上周出現21.2億美元資金外流，其中印度市場流出最為顯著，達8.4億美元，台灣緊隨其後流出7.7億美元，南韓則流出2.1億美元。東協市場方面，印尼出現2.3億美元流出，越南流出1.7億美元，僅泰國和菲律賓分別錄得0.7億和0.3億美元的小幅流入，顯示整體市場資金動能趨緩。

指數表現方面，台灣加權指數周線小跌0.2%，收在23,478.3點，今年以來仍維持1.92%漲幅，與南韓市場5%的漲幅，共同成為亞洲主要市場中的亮點。相較之下，東協市場普遍承壓，泰國指數周跌2.5%，印尼市場更是周跌5.2%，顯示資金避險情緒升溫。

中國信託投信分析，川普揚言對鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅的言論，已引發市場對全球貿易緊張局勢升級的擔憂。美元指數雖在對墨西哥與加拿大關稅延後消息影響下衝高回落，但仍維持在108附近，十年期美債殖利率跌破4.5%，反映市場情緒趨向保守。

「關稅政策不確定性不僅影響市場信心，更可能為已趨緩的通膨帶來新一波上行壓力。」中國信託投信指出，在此環境下，投資人多採觀望態度，等待籌碼沉澱，特別是對台股AI概念股和電子權值股的修正幅度更顯謹慎。

越南市場最近一周雖面臨1.7億美元資金流出，但周線仍上漲0.8%至1,275.2點，顯示其基本面支撐力道。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，從外資投資數據來看，越南已成為全球供應鏈重組的重要受益者，而非單純的轉口貿易中繼站；更凸顯即使在政治不確定性升溫的情況下，主要經濟體對越南的投資信心依然堅定。

展望後市，中國信託投信建議投資人在市場不確定性提高之際，並持續關注AI概念股的修正動向，待市場氛圍轉趨明朗後再考慮加碼；同時也要留意美國關稅政策走向及其對全球供應鏈重組的影響，適時調整投資策略。