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貿易不確定性讓資金湧向債市 美債最吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)。
主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)。

雖美國通膨前景令投資人擔憂，但貿易戰帶來的不確定性抵銷通膨疑慮，各大債市普遍或資金追捧，過去一周整體固定收益型ETF共獲89.95億美元資金淨流入，美債、歐債分別獲64.31億、9.18億美元淨流入，但亞債遭1.03億美元資金淨流出。從債券信評看，投資等級債ETF資金流入53.39億美元，非投資等級債ETF也有6.43億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，進入2025年，強勁的需求與有限的供給使非投資等級債仍處技術面有利環境，基本面亦仍具支撐，目前市場價格也多已反應那些面臨長期趨勢挑戰的產業。基於強勁的企業資產負債表與持續成長的經濟表現，預期違約率將維持於低於長期平均的水準，而隨聯邦基金利率下滑與有利的法規環境，預期企業管理層信心將增強，使企業併購活動將潛在加速。

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