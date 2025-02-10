台股下跌226點收23252點 台積電下跌20元收1,105元

台股10日疲弱，早盤以23421.77點開出，終場收23252.14點，下跌226.13點，跌幅0.96%，成交量3,253.2億元。櫃買則收253.57點，下跌1.97點。台積電（2330）終場收1,105元，下跌20元。

盤面上以類股來看，其他電子、半導體、光電、電子零組件、資訊服務等較為弱勢，另外則以鋼鐵、電器電纜、油電燃氣、營建、數位雲端等表現較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，華星光（4979）、聯發科（2454）、亞光（3019）、世芯-KY（3661）、零壹（3029）、鴻海（2317）、健策（3653）、奇鋐（3017）、神達（3706）、智邦（2345）、創意（3443）、緯穎（6669）、元太（8069）、信驊（5274）、新日興（3376）、台達電（2308）等。

而量大撐盤的則有，富喬（1815）、聯鈞（3450）、和椿（6215）、環宇-KY（4991）、達邁（3645）、大成鋼（2027）、欣銓（3264）、上詮（3363）、長榮（2603）、材料-KY（4763）、貿聯-KY（3665）等。

統一投顧表示，台股技術線型轉強，加上外資期貨空單持續下降，目前低於三萬口，多方氣勢勝出。惟美國總統川普七日在華府記者會上提出「對等關稅」議題，台灣入列第二級「黃區」，預計今日或明日開會並宣布，恐影響投資人信心；加上中國大陸對美關稅反制、台積電赴美及半導體晶片關稅問題等不確定性，短線上將抑制投資信心。

另外，操作上建議，台股本周操作須留意關稅問題干擾，採低檔承接並汰弱留強，選股方向以紡織鞋材、美國概念股、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。