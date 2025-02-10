台積電營收／1月逾2,932億元 罕見聲明地震影響首季財測

台灣積體電路製造股份有限公司（2330）10日公布2025年1月營收報告。2025年1月合併營收約為新台幣2,932億8,800萬元，較上月增加了5.4%，較去年同期增加了35.9%，為歷年同期新高。台積電並罕見聲明地震影響首季財測，估將較趨近250億美元到258億美元展望之低標。

此外，台積電聲明提到，台灣於1月21日0時許經歷芮氏規模6.4地震，而後（包含農曆春節期間）又有多次相當規模的餘震。台積公司晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。因此，台積公司2025年第1季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望之低標。

台積電並聲明提到，初步估計將於2025年第1季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣53億元。儘管如此，第1季毛利率仍預計介於57%到59%之間，而營業利益率仍預計介於46.5%到48.5%之間。台積公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。