緩降息維持較高債息水準 非投資等級債殖利率具吸引力

美國聯準會於1月會議按兵不動且表示不急於降息，各大券商也多調降今年降息預估至1碼，緩降息有利維持債息於較高水位，對非投資等級債反而是利多。

富蘭克林證券投顧表示，儘管美國對加、墨加徵關稅暫緩30天實施，不過對中國大陸的關稅已引發反制，加上川普揚言將宣布對多國實施對等關稅，使貿易戰風險進一步升溫，回顧2018年貿易戰最嚴峻時期，美股波段下跌幅度達2成之多，同期間美國非投資級債因為有較高的息收緩衝，有效限縮了跌幅在5%以內，後續半年與一年的表現也都優於股市。累計川普第一任期內（截至2019年底，2020年初受疫情衝擊之影響不計入），美國非投資級債仍有近兩成漲幅，展現強韌的下檔保護與上檔獲利能力。

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會此波已降息100個基本點（1個百分點）至4.5%，以彭博美國非投資等級債券指數為例，截至1月底也仍有7.2%的水準，仍具吸引力，富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，預期2025年美國非投資等級債仍可提供合理回報，主要將由息收所驅動，預期美國經濟成長將達2.5%左右，企業基本面良好，將使違約率維持於低檔，利差則可望處於區間震盪。

展望2025年川普執政可望為美國帶來繁榮經濟，不過政策變數也將牽動市場波動，企業債市利差處於較緊水位下，提升品質更具效益，葛倫‧華勒分析，目前BB級債（非投資級）相較於BBB級債（投資級）利差處低檔，意謂投資人並不需要犧牲過多殖利率收益便可提升品質至投資級，在此時是具效益的策略，因此在投資組合中也選擇性納入少部分投資級債以防範利差擴大時的風險。此外，團隊強調精選持債，在近2,000檔標的的廣泛市場中層層把關，僅精挑約300檔債券，並以持有3~5年為目標，幫投資人省下頻繁交易的成本。

該基金側重於景氣循環的金融、能源與工業等產業，受惠川普的美國優先刺激經濟政策，其中，金融與能源又特別受惠於監管鬆綁與併購機會，併購往往能帶動潛在的信評提升，對債券表現是一大激勵。而工業也將受惠於製造業回流下的各種設備及運輸等需求。