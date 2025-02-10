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統一投信推優選低波多重資產基金 助投資人抗波動

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股已經連續走了兩年大多頭，加上川普2.0變化球防不勝防、Fed政策進入下半場，市場將面臨震盪加劇風險，投資人居高思危意識轉強，開始尋求低波動的穩健商品。有鑑於此，統一投信將推出「統一優選低波多重資產基金」（基金之配息來源可能為本金及收益平準金），聚焦「可轉債、債券、高息股」配置，以三效合一的多元策略達到「先控風險，再創造資產增值」，預計3/10到3/14開始募集繳款。

統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示，台灣在AI發展具備戰略地位，同時在美中角力下，供應鏈重組可望帶給台灣企業進階成長的機會，今年持續看好台股仍具偏多格局。但在歷史高檔區的台股，內有基期墊高的壓力，以及川普新政、中國大陸景氣通縮疑慮等外部變數。

而Fed降息進入下半場，川普從行政命令到政策落實需1~2季的時間傳導，上半年通膨趨勢不會馬上扭轉，Fed雖仍有降息空間，但將採取謹慎調整步伐。在上述不確定因素影響下，台股波動度加大將會是今年無法迴避的課題。

涂韶鈺表示，因應市場瞬息萬變、不確定性攀升，今年投資的致勝關鍵有三：「抗波動、掌轉折、卡除息」。統一投信以「台灣可轉債+台灣發行海外債券ETF」兩大低波核心資產，加上「台股高息股」的靈活動態配置，組成全新的「統一優選低波多重資產基金，」期成為「下檔有保護、上攻有機會」的攻守利器，提供投資人台幣多元收益來源，追求長期穩健增值的投資目標。

統一投信表示，多重資產基金適合高資產族群，藉由多元配置達到抵抗波動、保護資產目的；而小資族可運用的投資金額有限，更需要多元配置降低風險。這檔優選低波多重資產基金可望帶給小資族「小資金大運用，省時又省力」的選項。

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