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投資 AI 主旋律未變 逢拉回可長線布局科技多重資產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美國聯準會（Fed）放慢降息步調、DeepSeek橫空出世及川普調高關稅政策的影響，美國10年期公債殖利率維持高檔震盪，使得債券和REITs表現承壓。不過，柏瑞投信表示，受惠於美國生產力提高、通膨仍處下降趨勢、總體經濟和企業獲利增長持穩，AI長期發展趨勢並未改變，在市場短期修正下可透過科技多重資產策略中長期布局。

柏瑞投信指出，Fed此次暫停降息主要考量經濟仍保持強勁的情況下不急於調整政策，待通膨出現實質進展或就業市場疲軟，才會考慮進一步降息。此外，川普貿易政策或導致通膨升溫壓力，但親商、能源政策與監管鬆綁可望產生部分抵銷力量。至於DeepSeek是否真的能實際降低AI訓練成本並提高效能，尚存爭議，對後續AI相關基礎建設以及服務供應商的影響仍有待觀察。

隨著美國財報季陸續展開，市場焦點回歸企業基本面數據及產業展望。根據Factset在2025年1月的預估，S&P 500指數企業2025年的獲利成長為14.8%，將高於2024年的9.4%。其中，科技產業受惠於AI題材與監管鬆綁政策的支持，預計2025年獲利增長可達22.9%，仍是表現最強勁的類股，後續營運展望持續受到市場期待。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，觀察2025年各產業的EPS預估成長率，科技類股未來的年增率仍超越大盤，顯示科技產業依舊是今年投資的主旋律。至於營運展望好轉的科技REITs，與信用狀況穩健的科技債券，皆為利率敏感性資產，短期表現雖受到壓抑，但從中長期評價面來看仍具投資機會。

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