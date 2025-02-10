DeepSeek消息免驚！機器人、低軌衛星長線布局

台股受DeepSeek消息及川普關稅戰震盪，反而是加碼長線布局台股科技基金機會，觀察近三年歷經多次金融事件，台股科技股票基金同期間表現前十強績效平均達70.08%。據彭博估2025年台股科技企業獲利處上升趨勢，此時為長期布局進場的好時機。

借鏡歷史，短線震盪就是買進好時機，例如：近三年歷經俄烏戰爭及美總統大選使市場波動，台股科技業挾其高營運成長，買入並長期持有總有不錯表現，觀察國內科技股票基金表現前十強年度近一年、三年績效平均分別達22.05%、70.08%，兩期間排名居首的績效報酬分別達44.89%、93.80%。（投信投顧公會截至2025年1月底資料）。

台中銀台股基金研究團隊指出，近期Deep Seek推出使台股波動，然台股整體競爭力強且扮演科技新品供應鏈要角，大盤波動時進場配置趨勢企業將有不錯的股價回饋。

台中銀台股基金研究團隊表示，選股範圍從上市/櫃當中挑持續為上升軌道的產業，通常上櫃企業具有股本較小、成長爆發力較強的特性，但須緊盯產業個股消息考驗經理人選股能力。

投資選股上，台中銀台股基金研究團隊分析，聚焦在幾個主題產業例如低軌衛星、機器人及遊戲股王，機器人概念股首重具備關鍵零組件生產能力，且有完整解決方案的公司。

除此之外，低軌衛星商機看好有川普政策支持的SPACE X後續將持續發射衛星，台廠供應鏈將受惠於相關產品訂單攀升。而對於台灣遊戲股，看好進軍歐洲市場持續擴大取得授權，且產品擴散效應仍未見頂，故營運成功模式可望繼續複製。