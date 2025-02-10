鋼鐵股紅通通還可以追？ 分析師曝這些族群更有題材

美國總統川普表示，將在周一宣布對所有進口鋼鋁加徵25%的關稅，台廠鋼鐵股10日應聲大漲，盤中多檔亮燈漲停，上市櫃鋼鐵股一片紅通通，到底還能不能追？法人坦言，關稅題材下鋼鐵股受到激勵，若有拉回可布局，不過， 趁著台股拉回，看好DeepSeek的想像題材，包括IC設計、IP、資服股、手機供應鏈相關的PCB、功率放大器、軸承股等更值得留意。

美國總統川普指出，將對所有進口鋼鋁加徵25%的關稅，等於在現有金屬關稅上再提高關稅，川普強調，這些關稅將適用於所有國家這類金屬進口，但他並未具體說明關稅何時生效。

根據政府和美國鋼鐵協會統計，美國鋼鐵進口最大來源國依次為加拿大、巴西和墨西哥，其次是南韓和越南；在鋁方面，加拿大是為美國初級鋁（primary aluminum）最大供應國，美國2024年前11個月自加拿大進口量占比高達79%；墨西哥則是鋁廢料與鋁合金的重要供應國。

川普高舉關稅大刀，台灣鋼鐵股包括直接或間接受惠的廠商同步大漲， 盤中大成鋼（2027）、海光（2038）、中鴻（2014）、新鋼（2032）、第一銅（2009）、聚亨（2022）、燁興（2007）、大國鋼（8415）、有益（9962）等都亮燈漲停， 中鋼（2002）上漲逾2%，漲幅超過半根停板的還有官田鋼（2017）、燁輝（2023）、威致（2028）、新光鋼（2031）、允強（2034），彰源（2030）等。

鋼鐵股大漲，盤中漲幅領先各類股，到底還可不可以追？證券分析師張陳浩表示，以川普的政策來看，將是偏向原物料的想像題材較大，雖然台灣鋼鐵股多數未直接銷美，因此並不受關稅的影響，但卻具有漲價的利多題材， 因此也將受惠， 逢拉回可佈局。

不過，張陳浩認為，趁著台股拉回，反倒是受惠DeepSeek想像題材的族群更值得留意，他表示，資服股在去年曾出現一波漲勢，主要是由美國的資安大廠股價創高所帶動，加上AI的發展趨勢上，相關的資安問題更加重要，DeepSeek所帶來的想像題材將比先前的AI發展所帶動的資安商機更多。

張陳浩強調，看好資服股有業績又有題材的加持，將是值的關注的族群，包括零壹（3029）、緯軟（4953）、華經（2468）、資通（2471）、凱衛（5201）等資服股都值得留意；另外，IC設計及IP股股價整理已久，IC設計股的修正達到滿足點，加上DeepSeek帶來的想像題材加持，祥碩（5269）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等都值得留意。

張陳浩指出，手機供應鏈也是可以布局的標的，當美國科技股在台股封關時大跌的同時，蘋果股價卻逆勢上漲，主要就是受惠於DeepSeek的題材，後續可能帶動AI的普及，且廣泛使用在智慧手機上，台股包括PCB、功率放大器、軸承股等都可望受惠，金像電（2368）、台光電（2383）、台郡（6269）、全新（2455）、新日興（3376）等都可以留意。