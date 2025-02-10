川普喊課鋼鋁進口25%關稅 鋼鐵股應聲漲、這幾檔紅燈高掛

美國總統川普表示，將在周一宣布對所有進口鋼鋁加徵25%的關稅；台廠鋼鐵股10日應聲大漲，大成鋼（2027）、海光（2038）、新鋼（2032）、第一銅（2009）、聚亨（2022）、燁興（2007）、大國鋼（8415）、有益（9962）等都亮燈漲停；中鋼（2002）、中鴻（2014）、新光鋼（2031）等也是大漲走勢，集中市場及櫃買市場鋼鐵股盤中漲幅都逾3%，漲幅居各類股冠軍。

美國總統川普指出，將對所有進口鋼鋁加徵25%的關稅，等於在現有金屬關稅上再提高關稅，川普強調，這些關稅將適用於所有國家這類金屬進口，但他並未具體說明關稅何時生效。

川普同時表示，將在本周宣布凡對美國進口課稅的國家實施對等關稅，「簡單來說，如果他們對我們課稅，我們也對他們課稅。」他表示，會在周二或周三宣布對等關稅，且將隨即生效。

川普在上個任期內，曾對鋼鋁分別課徵25%和10%的關稅，但後來包括加拿大、墨西哥和巴西在內多國提供免稅配額。前總統拜登則將這些配額擴展至英國、日本和歐盟。

根據政府和美國鋼鐵協會統計，美國鋼鐵進口最大來源國依次為加拿大、巴西和墨西哥，其次是南韓和越南；在鋁方面，加拿大是為美國初級鋁（primary aluminum）最大供應國，美國2024年前11個月自加拿大進口量占比高達79%；墨西哥則是鋁廢料與鋁合金的重要供應國。

川普高舉關稅大刀，台灣鋼鐵股包括直接或間接受惠的廠商同步大漲，大成鋼以40.2元開高後衝上漲停41.9元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.5萬張；海光也是開高後衝上漲停17.65元鎖死。

第一鋼同樣在盤中衝上漲停41.25元鎖死，排隊買單超過3,500張；新鋼也亮燈漲停，衝上15.05元；燁興及聚亨也亮燈漲停，集中市場鋼鐵股漲幅超過半根停板的還有中鴻、官田鋼（2017）、志聯（2024）、威致（2028）、新光鋼、允強（2034），運錩（2069）等， 中鋼盤中漲幅逾2%。

櫃買市場大國鋼及有益亮燈漲停，大國鋼衝上38.25元，有益也亮燈衝上漲停16.05元，另外，建錩（5014）盤中漲幅逾4%，櫃買市場鋼鐵股盤中上漲3.63%， 漲居各類股冠軍。

證券分析師張陳浩表示， 美國總統川普宣布將對所有進口鋼鋁加徵25%的關稅，對台灣鋼鐵股來說， 除了直接受惠的大成鋼及海光衝上漲停，其他鋼鐵股也在具有漲價題材下同樣大漲，不過，以川普的政策來看，將是偏向原物料，雖然台灣鋼鐵股多數未直接銷美，並不受關稅的影響，但卻具有漲價的利多， 因此也將受惠， 逢拉回可布局。