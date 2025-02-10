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世界1月營收月減年增 市場對後市看法維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

世界先進（5347）1月營收月減21.2%，年增15.7%，市場法人指出，主要是因為LTA認列較上月下滑；展望後市營運，興建12吋晶圓廠有助提升未來競爭力，目前現金現金殖利率佳，但資本支出大增，折舊金額將會明顯增加，毛利率將有壓，對後市看法維持中立。

分析師表示，去年全球GDP約3.2~3.3%，預期2025年大致也維持這樣的幅度，因此全球半導體業將溫和成長，AI仍是產業中最主要成長動能，世界先進也將隨產業而呈現溫和成長。

最大變數是川普2.0，川普上任後，政策對經濟的影響無法掌握，包含關稅、301條款及美中競爭等不確定性，將是左右未來全球大環境的關鍵，面對美中競爭，中國大陸將推出更多方案刺激經濟，2024年成熟製程價格壓力嚴峻，且成熟製程價格的壓力也已持續一段時間，世界先進持續積極應對價格壓力，訂價策略上，持續和客戶保持互動，也會加強本身的競爭力。世界先進面對變化快速的環境，會更積極開發技術，做出差異化，控制成本費用，以因應挑戰。

世界先進受惠供應鏈去中化，陸續接到美系廠商轉單，未來國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計、國內廠商訂單波動性。

世界先進面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力變大，公司表示會朝高價值和差異化的產品發展，市場預估今年每股獲利（EPS）3.9元。

雖去年下半年新建新加坡廠12吋新廠，有助世界先進長期發展，但約斥資1,000億元，相對以往每年資本支出約50億元左右，增加許多，2026~2027年毛利率將有壓力。

世界先進 壓力

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