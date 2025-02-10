投資大盤如何選市…為何美股總是稱霸全球？專家：產業多元性夠

2024年全球股市平均上漲18%，但不是每個地區的股市都大漲，如果買錯市場也賺不到錢，這次來幫你整理一下2024年績效比全球大多數股市更強的幾個市場。

根據MSCI統計，2024年世界指數累積漲幅是18.21%，這是全球股市的成績單，所以不代表每一個地區的股市都這麼好，好的壞的差很多，選錯市場會很慘，好比買到陸股就很辛苦，經過2022年、2023年持續下跌，2024年好不容易才靠政策印鈔票救市漲了一波，以最具代表的上證指數來看，全年上漲12.67%，但即使是大撒幣救市，漲幅還是落後給全球平均。

所以不要覺得投資指數都能躺著賺錢，如果買錯指數還是會很慘，而且會慘很多年，這就是之前我有聊過的近鄉偏誤，簡單介紹一下，這理論用在投資就是指有些人覺得和自己相關最大的股票或指數很棒，卻忽略了其實自己公司或國家股市不一定是最好的，反而因為只看到最相關的市場就錯失海外有更好的投資機會。

話又說回來，投資台股指數當然還是幸福的，因為有台積電、聯發科、鴻海衝在前面，半導體產業在新冠疫情之後領軍全世界，讓台灣產業地位變成世界重心，現在又來一個AI趨勢，重要設備及技術一樣還是靠台灣供應鏈輸出，投資台股就不是近鄉偏誤，而是站在趨勢上。

但反過來提醒你風險，目前的台股市場氛圍很容易出現倖存者偏差，好比買到台積電就覺得自己比股神巴菲特還神，實際上如果拿掉台股的半導體板塊，直接拿加權指數扣除台積電的表現對比，你就能馬上看出端倪，這裡說的大盤扣除台積電指數是玩股網獨家的指標，其他地方都是抄我們的，你可以去玩股網搜尋一下。

最近玩股網又開發個股比較的功能，直接把兩個指數擺在一起，加權指數在2024年累計漲幅是28.47%，大盤扣除台積電指數是9.71%，拿掉台積電的績效整整差了三倍，也難怪有人說直接買台積電就好。

至於加權指數上漲28.47%的績效有多好？根據MSCI排行榜統計是第三名，前面兩名分別是那斯達克31.67%以及土耳其指數28.87%，嚴格說起來，土耳其指數跟台股加權指數差不到1%，可以說是差不多的表現，只不過要特別提到土耳其股市會這麼強，主要是因為整個國家通膨大爆炸，所以股市漲幅的原因比較特殊，另外第四、五名是S&P 500上漲22.59%、費半上漲22.59%，因此如果你去年投資績效想要贏過大多數市場，那就一定不能錯過這些指數。

題外話講一下跟台股產業很相近的韓國股市表現如何呢？

韓國股市很悲劇，去年台灣市場漲快三成，韓國市場跌9%，如果因為哈韓歐印韓股，那就比投資台股差了快四成投報率，近五年台股還原權息的報酬是126%，韓國是12%，兩邊差了超過10倍，所以台灣不是很想贏韓國，是已經贏了，而且差距越差越大。

投資大盤如何選市？

市場有很多總經專家，常常看數據預測股市強弱，但最後很容易失誤，好比最具指標性的GDP，從2024年漲幅前五大的市場來看，IMF預測台灣2024年的GDP成長3.7%，美國成長2.8%，至於中國則是4.8%，明明中國GDP成長率最高，股市績效卻墊底。

所以其實股市看GDP不太準確，因為現在世界上錢太多，熱錢全世界到處跑，所以重點還是在市場題材跟趨勢在哪裡，哪裡救市聰明錢流入的地方，而近年很明顯是科技比重高的市場能贏錢，這才是最關鍵的答案。大者恆大也不只是出現在大家的財富差距，股市巨頭也是一樣，例如美國尖牙股本來是五家，後來越來越多科技巨頭崛起變成美股科技七雄，前陣子輝達市值甚至衝到世界最高，最新的又出現把博通再加進去變成蝙蝠俠「BATMMAAN」。這個情況回到台股來看也是一樣，台積電本來權重佔據台股加權指數接近三成已經很誇張，但現在又慢慢往四成邁進，底下相關供應鏈概念股的市值也跟著變大，所以過去無腦平均買指數的時代已經過去，現在的指數一樣要看趨勢，否則長期也容易被市場淘汰。

為何美股總是稱霸全球？

再來要討論的是美股長期稱霸全世界，選美國大盤投資幾乎是無敵，原因就在產業多元性夠，再加上全世界資金都持續湧入美股，這也讓美股輪流被資金墊高的機會更大。

用十年當作一個區間來看，從S&P 500指數的產業組成，也可以看出端倪：

1990年到2000年，佔比最高的是消費性族群，循環性加上非循環性大概佔比約三成。

2000年到2010年包含雷曼兄弟倒閉引起的金融海嘯，這個時候佔比最高是金融族群22.17%。

2010年到現在，資訊科技佔比已經來到31.32%。

所以美股一直很強，這不是沒原因，因為市場資金胃納量夠大，加上資本主義運作最成熟，幾年時間就可以把幾家小公司孵化成一群獨角獸，也是持續在發生的事。如果你是大盤投資者，首選當然是投資美股大盤指數，如果是投資台股指數就要搭配第二、三產業，好比現在前幾名的通信網路、航運、營建或汽車，這樣才不會過度中壓資金在半導體族群，當然，投資分散產業，這個大前提還是要看產業族群績效，不能選到一直都沒什麼成長，或是被中國補貼搞到的產業。

至於個股投資者，就平均投資前幾大產業即可，你可以直接參考S&P 500指數的產業組成，因為能成為產業龍頭公司都是相當有競爭力的，未來大幅成長的可能性也比較大。

結論

長期投資必須未雨綢繆，目前市場通膨年增還是不低，如果投資指數有獲利，還是要持續轉移配置不同產品或市場，避免單押產業或市場的風險，投資組合才能維持競爭力，守住勝果。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2024年全球大盤績效強的共通點