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裕慶營收／元月3.48億元、年增39.5％ 為歷年同期次高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布1月合併營收3.48億元、年增39.5％，受惠旗下商用展示架ODM業務訂單續旺，包括美國大型家居裝修產品零售商、美國百貨龍頭等客戶拉貨需求成長，助力整體產能稼動率站穩一定水準之上，不畏農曆新年工作天數少，1月合併營收為歷年同期次高。

近期川普宣布對中國大陸輸美產品加徵關稅，裕慶表示，對於營運並無顯著影響，由於去年下半年起，集團已完善中國大陸、台灣地區商用展示架生產調配，除新關稅生效日前的出貨訂單仍延續舊有關稅，針對目前在手訂單，裕慶也與美國地區客戶達成協議全面調漲，足以抵銷關稅產生的衝擊。

對比美國競爭同業的高投入成本，裕慶強調在價格上仍有一定的護城河，未來即便關稅有進一步不利的消息，仍能維持既有的競爭優勢，有助於整體營運獲利保持良好成長水準。

裕慶指出，旗下商用展示架屬高客製化產品，有效因應不同客戶品牌識別、門市風格與附加功能等需求；尤其商用展示架對客戶而言屬於資本性支出，其採購金額占客戶全年新展店、門市改裝支出比例低，而訂單交期更直接關乎客戶展店、門市改裝，進而影響客戶營運現金流進度。

此外，觀察目前美國第一、二大家居裝修產品零售商客戶仍落實門市展店與改裝計畫，且去年推出智能灌溉植物展示架、展示架閉門系統等多款新品需求熱度延續，有效解決客戶門市人力管理費用下降效益，並持續追加新品訂單需求，助力旗下商用展示架ODM業務動能。

展望2025年第1季，裕慶看好商用展示架ODM業務保持成長態勢，並持續與主要客戶推進新產品開發專案，擴大整體業務接單規模，有助於進一步優化業務銷售結構。

另一方面，裕慶仍精進兩岸廠區生產效率、完善生產垂直整合，同步評估東南亞生產據點，以滿足多元品牌客戶訂單供貨需求，同時為降低地緣政治風險，公司也積極開拓非美市場，有信心挹注未來營運成長目標不變。

美國 關稅

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