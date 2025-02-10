台股開盤下跌56點 台積電開平盤

台股10日開盤指數為22,421.77點，下跌56.5點。台積電（2330）開平盤1,125元。

群益投顧表示，川普、馬斯克等對股價的挹注有漸呈式微態勢；相對而言，川普政府迥異傳統作法的多面向措施，則對美國乃至全球政經，形成不確定性風險隱憂。台股進入大區間相對高檔，檢視持股汰弱留強，嚴守停損停利應對。川普計劃本周宣布（對多國）徵收對等關稅，貿易戰恐升級；關稅點燃通膨，不利債台高築的美財政政策伸展空間。

美債殖利率高檔，大型成長股評價承壓。連結AI的聯想題材概念股（資安、機器人與矽光子）等近日火力全開，但留意追高風險，宜短線為之，並逐步轉進具風險趨避概念的高殖利率股。

操作題材可留意：泛AI題材股─DeepSeek事件受惠與受害概念，連三個交易日同時成為盤面熱焦，連結AI題材（想像）相關概念的資安、機器人與矽光子全面奮起。雖然短多氣盛，但資金積極作價多數高本益比的題材股，不無基於市場存中長線風險下，趁盤面尚熱的積極「搶績效」思維；盤勢中長期基期與評價偏高，選股留意基期，嚴守技術面應對。

上周五（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,303.4點，下跌444.2點、跌幅0.99%；S&P500指數下跌0.95%；那斯達克指數下跌1.36%；費半指數下跌1.63%。台積電ADR下跌2.08%。

美國經濟數據更強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，加上美國總統川普預告將公布對等關稅措施，更挑動投資人不安的神經。投資人最在意的還是通膨，擔心美國對外加徵關稅勢必推升物價，進而耽擱降息周期。

美國上周五公布1月非農就業人數增加14.1萬人，低於預期，但薪資增幅超強。密西根大學調查消費者對未來一年通膨預期升至2023年11月來最高水準。受此影響，美國10年期公債殖利率上周五走高5個基點至4.49%。展望本周，聯準會主席鮑爾將在周二、周三赴參院和眾院發表貨幣政策證詞。投資人更關注周三公布的1月消費者物價指數。

三大法人上周五集中市場合計買超222.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超141.6億元，投信買超16.3億元，自營商（自行買賣）買超16.6億元，自營商（避險）買超46.3億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少118口至7,511口，外資淨空單減少1,134口至29,862口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少449口至5,822口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,300點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08上升至1.15。VIX指數下降0.98至18.71。外資台指期買權淨金額-0.22億元 ; 賣權淨金額0.51億元。整體選擇權籌碼面偏多。