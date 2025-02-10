永豐投顧：本周關注台股營收、法說會 MSCI 將季度調整

部分個股已於上周公布元月營收，營收創新高個股如川湖（2059）、京鼎（3413）股價立即有所表現，本周持續公布營收，加上多檔重量級公司將召開法說會，業績展望值得留意如2/11致新（8081）、盛群（6202）、2/12力旺（3529）、精測（6510）、2/13友達（2409）、旺宏（2337）及2/14穩懋（3105）、天鈺（4961）及美股應用材料公布財報。

MSCI季度調整，入選個股有表現空間：2/12為MSCI季度調整日期，2/27日盤後生效，以市值前100大且尚未納入成分股的個股有台光電（2383）（排名50）、嘉澤（3533）（排名51）、致茂（2360）（排名66）、祥碩（5269）（排名69）、川湖（排名74），京元電子（2449）（排名75），若重新洗牌，上述個股可以留意。剔除股則以南亞科（2408）及華新（1605）機率大。

美股部分，2/11聯準會主席鮑爾將出席參議院聽證，發布半年度政策報告，預期在關稅政策仍不明朗下，對於降息路徑仍是模糊交代，倒是2/12及2/13將陸續公布CPI及PPI數據，將影響投資人對於降息的期許，以克利夫蘭聯準所做的CPI預測，1月核心CPI年增率稍低於12月，消息面應屬中性偏多。

永豐投顧表示，雖然DeepSeek及關稅議題對股市衝擊已經淡化，但是川普朝令夕改及商人口無遮攔的談判性格難以捉摸，對於股市投資者而言，猶如身處充滿未爆彈的政經環境中，投資人資金不敢長駐股市，故類股輪動過快，投資人皆是短期操作，以求安穩，故短線區間操作，見好即收。預估指數區間22,800點~23,600。後續關注2/18台積電（2330）被課稅結果、2/27輝達財報後股價表現及川普揚言接管加薩走廊並驅逐所有巴勒斯坦人後的中東的局勢變化。