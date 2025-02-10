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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

川普關稅恐慌？台股備戰 注意多重因素影響後市

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

川普即將宣布對等關稅，台灣恐將納入名單，關稅大戰衝擊投資氣氛，台股進入備戰狀態。法人指出，關稅戰方興未艾是影響近期台股表現重要關鍵之一。

另外，本周尚須觀察美國經濟數據、美國聯準會（Fed）立場、MSCI明晟季度調整、台股營收及外資動向等。

台股連漲四日，上周跌幅縮小到0.2%。不過，上周五（7日）美國非農就業數據顯示勞動市場健康、薪資成長加速，投資人擔心通貨膨脹加重且削減今年降息預期，加上川普本周將宣布對等關稅，美股主要指數齊挫，台積電ADR下跌2%，收206.12美元、台積電（2330）宣布中國大陸IC設計廠封裝白名單等變數衝擊，今（10）日台股開盤恐有壓力。

台股上周持續消化DeepSeek帶來的震盪，距回補開紅盤空方缺口只一步之遙，短中期均線持續翻揚。不過，蛇年開紅盤收黑爆大量逾5,200億元，之後雖然連四日收紅，但日均量大幅縮減到只有3,700多億元，富邦投顧董事長陳奕光表示，台股價量背離，加上不確定因素仍多，預期本周大盤仍可能區間震盪。

法人指出，川普仍是市場最大的變數，關稅政策將牽動全球金融市場。另外，Fed主席鮑爾11日將出席參議院聽證，美國12日及13日將公布消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）數據等，都將影響降息節奏，決定資金動能。

回到台股本身，上市櫃公司元月營收公布將告一段落，台積電等權值股營收、股價走勢備受矚目。另外，MSCI明晟將於12日公布季度調整結果，並於27日收盤後生效。台股今年來仍上漲1.9%，國內法人評估大盤權重有望調高，但幅度不會太大，對有望入選成分股的個股影響較大。

相較於集中市場震盪走勢，櫃買指數上周逆勢上漲逾1%。綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清看法，市場觀望氣氛強，台股資金動能受影響，連帶影響大型權值股的表現機會。

台積電 台股 美國聯準會

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