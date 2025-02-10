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就市論勢／AI眼鏡、生技 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

台股農曆年假期封關期間，台積電ADR重挫6%，2月3日開紅盤台股補跌後連漲四天，關鍵就是AI股。各種AI股展望分歧，DeepSeek成為2025年AI發展第一個關鍵字。

美國科技七巨頭股價反應兩極化，雲端服務廠商（CSP）資本支出擺脫輝達壓迫，自研晶片成功機會增加，Meta股價創新高；輝達原跌幅較大後持續反彈。

DeepSeek未來勢必招致美國官方與AI科技巨擘反制，而DeepSeek需要大陸「BAT」（百度、阿里、騰訊）等科技巨擘資金、算力與數據全力支持，在中國大陸AI體系裡可能是鯨魚，但現在美國視為鯰魚。

四大權值股之一的聯發科從手機晶片跨入AI邊緣運算，並與輝達合作Project DIGITS AI PC，股價創新高展現台灣IC設計一哥的實力。

台積電（2330）先進晶片軍火商地位穩固，OpenAI發展星際之門計畫或AI終端設備也都需要台積電生產晶片。

廣達與鴻海基本面利多鈍化，股價技術面偏空，外資賣超、融資增加。

投資建議

美國總統川普大打關稅戰，第一招打自己人加拿大與中國借道的墨西哥，獲得30天緩衝期。下一批就是歐盟、中國大陸與台灣，川普提到台灣一定說「台灣偷走美國半導體生意」，「一定會對晶片與半導體徵稅」。

2月18日川普將宣布半導體關稅，台積電可轉嫁但供應鏈衝擊擴散，台灣持續在美國擴大投資風險最低。

短線操作建議包括AI機器人、ASIC、川普效應、AI眼鏡與生技股。

AI 台積電 美國

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