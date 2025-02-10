留政鈺專欄／機器人、CPO族 布局主軸

川普關稅戰正式開打，由於加拿大政府宣布對美國進行1,550億加幣商品課25%關稅反制，墨西哥政府雖未正式宣布關稅反制，但上周有加墨關稅延緩消息，雙邊加強邊境管制以換取一個月關稅延緩政策，也落實總統川普藉由關稅談判以獲取美方所需利益，台灣後續半導體恐面臨關稅談判的壓力。

中國大陸則未解除加增關稅衝擊，在美方如期加增10%關稅後，中國大陸宣布對美國煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、皮卡貨車和大排量汽車徵收10%關稅，也對Google進行反壟斷調查等作為關稅反制。後續川普關稅戰可能轉向歐盟，對於目前歐洲疲弱的景氣可能更加衝擊。

在經濟動態方面，美國元月ISM製造業指數由49.3上升至50.9，創2022年10月來高點，其中新訂單55.1、新出口訂單52.4、庫存降至45.9，連續二個月升溫。ISM服務業PMI則由54.1降至52.8，其中商業活動54.5、新訂單51.3、就業指數52.3、價格指數60.4，反應服務業景氣放緩，就業景氣穩定，通膨放緩。

受近期公布通膨數據放緩，惟上月聯準會會議官員對克服通膨仍未有明確信心，不過對後續降息仍正向看待，指標美國10年期公債殖利率一度最高來到4.8069%，目前則回落至4.4001%，債市賣壓解除。受近期美國經濟放緩，市場利率期貨反應3月19日利率持平機率高達84.5%，上半年降息時程可能在6月中。

受到關稅推延、資金重回股債，加上美股財報優於表現，S&P500指數重回6,000點之上，也站上月線和季線短期均線之上。在S&P500財報部分，截至最新統計，已公布328家企業，整體營收成長5.02%，盈餘成長9.01%，營收和盈餘分別高於市場預估0.31%和0.76%。

與台灣科技股相關雲端服務廠（CSP）Amzn、MSFT、Google和Meta對2025年資本支出分別為1,050億、890億、750億和625億美元，分別上調36.4%、4.1%、34.2%和23.8%，合計2025年四大CSP公司資本支出將達3,315億美元，較去年大幅成長34.5%。

受雲端業者資本支出大幅提升激勵下，NVDA股價最低由113.01美元反彈至128美元，台積電也重返1,100元之上。台股部分，截至7日已公布1月營收中，共有川湖、零壹、台光電、德英、IET-KY、昇陽半、京鼎、茂訊、瑞昱、鈊象、JPP-KY、貿聯-KY、新天地和日電貿等14家公司營收創新高，在元月過年天數少下，營收能創新高，將是近期盤面震盪可留意的公司。

技術面來看，台股仍面臨前波24,000點壓力。由於季線目前仍呈現上升趨勢有利低檔支撐，預估台股有機會於22,400~24,000點間整理。

選股方向，AI供應鏈仍是今年投資核心主軸，包括台積電（2330）、聯發科、鴻海、廣達、緯穎、智邦、AES等；機器人概念股如上銀、亞光；CPO（矽光子）相關概念股如聯鈞、華星光、上銓；NVIDIA RTX50顯卡概念股華碩、技嘉、微星、全漢、僑威等；任天堂Switch 2概念股如原相、創惟、茂達等。

此外， 2024年金控自結獲利達5,979.8億元史上新高，其中富邦金、國泰金和中信金獲利高居前三，近期可以布局股利題材。綜合以上，台股進入23,500點以上短線高檔區，不宜過度追高，季線以下逐漸提高持股至五成以上，靈活操作區間大震盪行情。（作者是第一金投顧資深協理）