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八檔雲端服務鏈 大摩按讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，微軟和Meta等兩大雲端服務廠（CSP）持續增加資本支出，因此看好八家台廠相關供應鏈，如邊緣AI與企業市場的技嘉（2376）和華碩，或是身為NVIDIA供應鏈的緯創、嘉澤與國巨等，以及受惠於ASIC訂單的緯穎和金像電。

大摩指出，近日CSP廠對資本支出金額的比市場原本擔憂的更為正面，微軟和Meta兩家公司都表示未來資本支出將會增加。並且會按照計劃持續投資基礎設施，同時也轉向在近期投入更多在運算與網路領域。

針對微軟，大摩認為，微軟公布上季總資本支出約226億美元，季增13%、年增97%，比預估高出7%。去年第4季約50%的資本支出用於長期資產，這些資產將在未來15年間內支持營收獲利；而剩餘約50%的資本支出則用於CPU／GPU伺服器，以因應來自客戶需求。

大摩並表示，微軟預期今年首季、第2季的資本支出將與去年第4季水準相當，全年資本支出將落在850億至900億美元間。展望2026財年，微軟預計將持續投入投資，以因應強勁需求，包括尚需履行的客戶合約訂單。

另外，微軟表示，2026年資本支出仍會年增，不過增加的速度將低於2025財年；若以850億至900億美元區間的中間值來看，年增率大約為57%。此外，微軟指出，在2026財年，資本支出的組合將開始轉回至CPU、GPU伺服器等短期資產，此類資產與營收成長的關聯度更高。

而Meta部分，大摩於報告提到，上季公布資本支出為144.25億美元，季增75%、年增90%，比預估低5%。預估2024年整年資本支出約392億美元，年增59%。

微軟 資本支出

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