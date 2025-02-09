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台股成功回補缺口…上周僅小跌0.2% 周一留意台積電營收

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。記者葉信菉／攝影
圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。記者葉信菉／攝影

加權指數7日上漲161點，收在23,478點，成交量約3,622億元。籌碼面部分，三大法人買超221.1億元，其中外資期貨淨空單減少1,134口至29,862口，現貨買超141.6億元，期現貨同步偏多操作。自營商買超63.0億元，投信買超16.3億元。台股上周先下後上，整周小跌47點，跌幅0.2%。

永豐期貨指出，近期美股投資人似乎擺脫川普關稅戰的擔憂，短期間川普似乎把目光轉往地緣政治方面，目前美股大多都在反應公司財報，而目前所公布的營收大致都不錯，但在財測方面似乎都有調降以及部分營業項目沒達標，上周五美股四大指數均收黑，以費半指數下跌1.6%最重。

永豐期貨分析，台股上周五權值股方面由老AI帶領向上攻堅，強勢股方面資安及PCB類股續強，工業電腦及客製化IC表現也較為強勢。以格局觀察台股仍在大區間震盪，短期成功回補農曆春節的向下缺口，須留意美股如何反應亞馬遜的財測不佳以及美國非農就業數據低於市場預期，還有周一台積電（2330）的公布營收。

台積電 台股 美股

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