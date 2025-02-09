未來一周美股聚焦三大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是可留意美國聯準會（Fed）官員有關經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、零售銷售、工業生產等。

第三是企業財報。未來一周將有77家S&P 500企業公布財報，包含應用材料、安森美半導體、Palo Alto網路、Equinix、皇冠城堡、麥當勞、可口可樂、卡夫亨氏、Airbnb、雅保、CVS保健、GE醫療保健、吉利德科學、莫德納、Vertex、Biogen等。

富蘭克林投顧表示，面對川普關稅政策，美國通膨存在巨大不確定性，可能使Fed放慢降息腳步，保持「停看聽」基調。不過，當前美國經濟仍持穩，依然有助支撐美股企業獲利。

根據Factset到2月7日數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長13%。其中，科技股將成長21.8%。富蘭克林投顧指出，儘管近期DeepSeek的低成本人工智慧（AI）模型對科技股帶來巨震，但創新的AI開發流程將嘉惠積極布局AI的公司，特別是AI應用領域，長遠來看也有助加速AI普及，加上監管鬆綁、併購等題材加持，科技股後市仍可期。