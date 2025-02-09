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台股後市有變數 法人：聚焦美國關稅議題

中央社／ 台北9日電
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

台股上週累計下跌47.14點，收在23478.27點。法人表示，市場具有諸多不確定因素，其中，美國可能對晶片課徵關稅，是市場關注焦點。

受中國新創公司深度求索（DeepSeek）發布低成本AI模型以及美國對墨西哥、加拿大、中國課徵關稅衝擊，台股新春開紅盤日重挫830.7點。隨後在利空鈍化下，台股連日反彈，收復失土。

安聯投信台股團隊表示，北美雲端服務業者（CSP）資本支出維持高成長，減緩市場對於高階AI晶片需求放緩的疑慮。此外，DeepSeek降低推理成本，使企業更容易開發和使用AI技術，有利於AI軟體、服務及邊緣AI加速普及。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，美國總統川普言行持續引發市場波動。其中，美國可能對晶片課徵關稅，目前影響仍難以估算，有待美國釋出更多政策細節。

杜欣霈分析，隨著指數再度來到近期高點，觀望氛圍再起，成交量能下滑，預料指數將在區間震盪，資金由權值股輪動至中小型題材股。

永豐投顧指出，上市櫃企業本週將持續公布1月營收，並有友達和旺宏等企業將召開法人說明會，相關企業業績表現和營運展望值得留意。

指數編纂公司MSCI（明晟）將於2月12日公布季度調整結果，永豐投顧表示，台光電、嘉澤、致茂、祥碩、川湖和京元電子為市值100大且尚未納入成分股，若成分股調整可以留意。

AI 台股 美國

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