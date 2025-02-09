MSCI台股權重有望調高 台光電、祥碩等有機會入選

MSCI（明晟）最新季度調整，預計將在台北時間2月12日凌晨公布結果，並於2月27日尾盤生效。其中，統一、台新、兆豐國際等三大投顧依據最近一季台股表現、個股市值排名變動等關鍵因素，多看好台股此次權重有望調高，台光電（2383）、祥碩（5269）、來億-KY、貿聯-KY（3665）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、上銀（2049）等七檔有機會獲選為成分股。

兆豐國際投顧認為，自上次MSCI宣布季度權重調整以來，台股市值占亞太國家（除日本以外）比重增加0.48%，增長幅度為亞太國家中最大，預估本次季度調整，台股權重將被調升。

台新投顧分析，去年第4季台股漲3.7%，於新興市場中表現居冠，而在目前MSCI新興市場指數權重前五大市場中，台灣漲幅表現亦居冠。考量台股漲幅表現、產業競爭優勢及中國大陸經濟等因素，預期此次季度調整台灣權重可能持平或小幅調升。

統一投顧指出，考量台灣加權指數及MSCI台灣指數表現居中段且外資今年以來持續賣超台股，預估於此次季度調整中，研判台股權重小幅調降。

兆豐國際投顧表示，2020年來共20次MSCI權重調整，其中有14次調整與外資買賣超方向一致，正相關比率達70%，因此次台股權重可能調升，外資有望偏多操作。

在新增成分股方面，台新投顧指出，截至去年第4季，上市櫃公司市值排行前100名中，排除目前MSCI成分股，考量期間市值及外資持股變化，推估嘉澤、台光電、祥碩、川湖、上銀等此次獲納入MSCI機率較高。

統一投顧表示，回顧至2025年1月底個股表現，市值排名前100名，自由流通比率高、且未納入MSCI成分股的個股有台塑化、台光電、嘉澤、致茂、祥碩、川湖、文曄、京元電子、信驊、來億-KY、貿聯-KY、群光、東元、達發、鴻準、金像電等。

台塑化因剛剔除成分股不列入考慮範圍；考量市值變化及落後成分股抽換，台光電市值排名跳升至53名，以及嘉澤市值排名跳升至55名，估計在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

兆豐國際投顧認為，市值在千億元或以上的個股中，台光電、祥碩、來億-KY、貿聯-KY等，有望列入本次MSCI新成分股。