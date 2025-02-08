快訊

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

新iPhone SE來了 蘋概吃補

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者吳凱中劉芳妙／綜合報導

知情人士透露，蘋果公司（Apple）計劃最快下周直接在官網上發布各界期待已久的新款iPhone SE，期望以這款更新版的平價機型刺激銷售，並吸引使用Android手機的用戶。市場看好，蘋果相關供應鏈台積電（2330）、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等有望受惠，帶動手機業務成長，為首季傳統淡季營運增添柴火。

市場預期，隨著iPhone SE新機上市，對鴻海今年首季消費智能產品業務營收不無小補。但第1季業績成長重心仍在AI伺服器；供應鏈先前透露，鴻海GB200伺服器本月下旬起已大量出貨，挹注營收將更顯著，有望帶動上半年業績淡季不淡。

玉晶光是含金量最高的蘋概股，昨（7）日公布1月營收20.38億元，月增40.68%、年增4.6%，為同期新高。外界預期，除了iPhone SE新機即將上市，帶動新機鋪貨動能外，中國大陸祭出補貼方案，也激勵蘋果相關機種銷售，供應鏈淡季營運有撐。

大立光今年元月營收49.48億元，月減12%，年增11%，為同期新高。大立光預期，2月拉貨動能將較元月下滑，惟今年前兩個月營收將較去年同期成長，維持日前法說會展望。

新款iPhone SE的外觀會像iPhone 14，且將包含蘋果人工智慧（AI）軟體Apple Intelligence，也將是首款裝配蘋果自研數據機晶片的裝置。蘋果於2016年首次推出這款入門機型，2022年發布的現有iPhone SE機型已經過時，是唯一仍有Home鍵且沒有Face ID的iPhone。

目前的iPhone SE售價為429美元，基於增添的新功能和新設計，新款iPhone SE價格可能調漲。

iPhone iPhone 14 iPhone SE

延伸閱讀

拿蘋果開刀？傳大陸對蘋果展開反壟斷調查 陸外交部未置可否

鴻海與日產攜手？有專家籲謹慎行事 不看好有理由

Nissan、Honda合作案幾乎破局　鴻海有望成為Nissan新策略夥伴？

蘋果陷中美角力漩渦：關稅大刀下 台積電晶片和大陸市場都藏風險

相關新聞

台股三資力挺 雙主流領漲…電子權值、千金股帶頭衝

台股昨（7）日在以台積電為首的電子權值股、千金股等雙主流領漲下，加上三大法人同買，指數開低走高，終場漲161點，收在23...

新 iPhone SE 來了 蘋概吃補

知情人士透露，蘋果公司（Apple）計劃最快下周直接在官網上發布各界期待已久的新款iPhone SE，期望以這款更新版的...

鴻海三利多加持 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券在最新個股報告中指出，鴻海去年第4季股價自高點持續回落，目前估值11倍已來到AI熱潮前的水平，隨三...

就市論勢／航太、重電、生技 逢低布局

歷經蛇年第一周市場震撼影響，台股昨（7）日轉趨平穩，指數終場漲161點，漲幅0.6%，收23,478點，全周台股小跌47點，跌幅0.2%，周k收紅，單周日均量4,013億元。

一周熱門零股／量能逾千萬股票 鴻海最夯

台股農曆年期間DeepSeek最新AI模型亮相，引發全球科技股大地震，新春開紅盤日大跌，隨後美國總統川普暫緩加墨徵關稅，...

興櫃一周回顧／野獸國漲近七成 居冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，受惠年後資金回補，354檔興櫃個股本周平均漲幅2.53%，本周表現最強由文創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。