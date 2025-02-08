新iPhone SE來了 蘋概吃補

知情人士透露，蘋果公司（Apple）計劃最快下周直接在官網上發布各界期待已久的新款iPhone SE，期望以這款更新版的平價機型刺激銷售，並吸引使用Android手機的用戶。市場看好，蘋果相關供應鏈台積電（2330）、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等有望受惠，帶動手機業務成長，為首季傳統淡季營運增添柴火。

市場預期，隨著iPhone SE新機上市，對鴻海今年首季消費智能產品業務營收不無小補。但第1季業績成長重心仍在AI伺服器；供應鏈先前透露，鴻海GB200伺服器本月下旬起已大量出貨，挹注營收將更顯著，有望帶動上半年業績淡季不淡。

玉晶光是含金量最高的蘋概股，昨（7）日公布1月營收20.38億元，月增40.68%、年增4.6%，為同期新高。外界預期，除了iPhone SE新機即將上市，帶動新機鋪貨動能外，中國大陸祭出補貼方案，也激勵蘋果相關機種銷售，供應鏈淡季營運有撐。

大立光今年元月營收49.48億元，月減12%，年增11%，為同期新高。大立光預期，2月拉貨動能將較元月下滑，惟今年前兩個月營收將較去年同期成長，維持日前法說會展望。

新款iPhone SE的外觀會像iPhone 14，且將包含蘋果人工智慧（AI）軟體Apple Intelligence，也將是首款裝配蘋果自研數據機晶片的裝置。蘋果於2016年首次推出這款入門機型，2022年發布的現有iPhone SE機型已經過時，是唯一仍有Home鍵且沒有Face ID的iPhone。

目前的iPhone SE售價為429美元，基於增添的新功能和新設計，新款iPhone SE價格可能調漲。