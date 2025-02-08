台股三資力挺 雙主流領漲…電子權值、千金股帶頭衝

台股昨（7）日在以台積電（2330）為首的電子權值股、千金股等雙主流領漲下，加上三大法人同買，指數開低走高，終場漲161點，收在23,478點，連四日上漲，封閉蛇年開紅盤空方缺口，趨勢明顯轉多；單周則小跌47點、跌幅0.2%。

加權指數昨日開低26點後，盤中一度下跌62點，隨即拉升至平盤附近整理。盤中在台積電等權值股上漲帶動下，加上千金股強勢表態，指數緩步向上。

展望下周台股，法人指出，目前趨勢指標持續向上、外資股期雙市同步偏多、市場多頭買盤逐漸聚攏，行情還有再向上攻堅空間。

預期短線指數最大上漲滿足點約23,800點附近，甚至不排除有挑戰前高23,943點的可能，屆時行情觸頂後才將再轉震盪。

受到輝達（Nvidia）強彈3%激勵，AI伺服器代工廠昨日扮演多方要角，廣達大漲約4%，緯穎、鴻海、華碩漲幅在3%~2%，其中鴻海收178元，站上月線，台積電漲10元、收1,125元。

由於亞馬遜等大型雲端服務供應商（CSP）持續增加AI資本支出，輝達高階GPU出貨無虞，千金股AI伺服器導軌廠川湖元月營收再創新高，昨天亮燈漲停收1,565元；算力門檻下降帶動CSP業者更積極投入ASIC，ASIC指標股世芯-KY也大漲7.6%，以3,605元收盤。

低成本AI模型可望帶動AI應用更加普及，為資訊服務業者利多，昨天包括零壹、資通、凌群、叡揚、華經、訊達等資服股均漲停。

昨日盤面漲跌家數各約一半；16檔千金股僅大立光、穎崴收跌，聯發科持平，餘均上漲，其中祥碩、川湖亮燈漲停最強勢。

法人進出方面，昨日三大法人合計買超221.1億元，其中外資買超141.6億元，投信買超16.3億元， 自營商買超62.9億元。八大公股行庫逢高調節、賣超44.3億元。

凱基投顧指出，就技術面觀察，大盤連續上漲四天，昨日順利回補金蛇年開紅盤留下的空方缺口（22,796點到23,472點），接下來須關注是否出現空方抵抗或震盪走勢。

綜合台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，隨中國大陸DeepSeek崛起，台股類股結構轉換，資金從AI硬體轉向軟體，軟體股後勢可望再成為焦點；AI雲端高階晶片移至AI應用端，帶動邊緣運算包括AI PC、AI手機、機器人及工業電腦，後續皆可留意。