快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

淡月不淡 展達、正基1月營收逆勢增

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠展達（3447）、無線模組廠正基（6546）今年1月淡季不淡，相較其他網通廠單月營收呈現月衰退，展達及正基1月營收較去年12月營收逆勢成長。

展達1月營收2.35億元，月增13.44%，年增61.33%，正基1月營收1.97億元，月增2.12%，年增11.22%。

日前展達指出，受缺料影響，去年第4季營收略低於預期，第1季則預估少了季節性需求，加上農曆過年因素，預估將較第4季減少，但仍持續觀察料況。

展達近年也積極布局新產品，法人表示，展達在次世代通訊（光纖、微波）、安控、軍工、生物醫學感測機器人、AI娛樂與教育產品、100G交換器均有斬獲。

正基累計2024年營收23.8億元，年增8.9%。近年正基布局5G RedCap技術，正基看好，5G RedCap應用在物聯網、電信市場、IPC領域可望有蓬勃發展，看好2025年將開始發酵。

營收 網通廠

延伸閱讀

就市論勢／折疊機、電子紙 潛力大

期貨商論壇／金像電期 動能強

陸軍工巨頭接連出事 「殲-20之父」遭中航工業免職

港媒：再有軍工巨頭神隱 中核董事長缺席反腐會議

相關新聞

蛇年首周面臨川普震撼彈影響 法人曝選股聚焦兩大主軸

歷經蛇年第一周的市場震撼影響，台股7日轉趨平穩，終場上漲161.67點，漲幅0.69%，收在23478.27點，全周台股...

台股蛇年第1周指數收小黑 法人：一原因讓外資可望回眸

台股多方經過4天來的奮戰，還沒回到龍年封關日的水準，台股今日以2萬3478點作收，蛇年第1周，周指數小黑47點收盤，跌幅...

DeepSeek 的想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

農曆年台股休市期間，中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek發表高性價比的AI模型，一亮相就撼動全球傳統AI股，...

AI帶動台股續彈 法人：關注美國政策、DeepSeek影響

台股今天開低走高，終場上漲161.67點，收復23400點大關，法人表示，全球資金充沛，輝達引領AI概念股反彈帶動台股，...

蛇年首周台股先下後上 中長期AI仍可期

儘管農曆年後台股開盤重挫830點，不過隨後連續四個交易日展現上漲走勢回補缺口，7日在重要權值股領軍，AI、資訊服務族群表...

春節台股休市 1月有交易戶數306萬戶探14個月新低

1月農曆春節長假，台股休市超過1週，證交所今天公布，1月集中市場有交易戶數306.73萬戶，比起去年12月的351.03...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。