淡月不淡 展達、正基1月營收逆勢增

網通廠展達（3447）、無線模組廠正基（6546）今年1月淡季不淡，相較其他網通廠單月營收呈現月衰退，展達及正基1月營收較去年12月營收逆勢成長。

展達1月營收2.35億元，月增13.44%，年增61.33%，正基1月營收1.97億元，月增2.12%，年增11.22%。

日前展達指出，受缺料影響，去年第4季營收略低於預期，第1季則預估少了季節性需求，加上農曆過年因素，預估將較第4季減少，但仍持續觀察料況。

展達近年也積極布局新產品，法人表示，展達在次世代通訊（光纖、微波）、安控、軍工、生物醫學感測機器人、AI娛樂與教育產品、100G交換器均有斬獲。

正基累計2024年營收23.8億元，年增8.9%。近年正基布局5G RedCap技術，正基看好，5G RedCap應用在物聯網、電信市場、IPC領域可望有蓬勃發展，看好2025年將開始發酵。