就市論勢／航太、重電、生技 逢低布局

盤面分析

歷經蛇年第一周市場震撼影響，台股昨（7）日轉趨平穩，指數終場漲161點，漲幅0.6%，收23,478點，全周台股小跌47點，跌幅0.2%，周k收紅，單周日均量4,013億元。

三大法人方面，再度出現僅投信法人站在買方，蛇年首周回補166.9億元，外資與自營商分別減碼471.7億、136.5億元，三大法人合計賣超441.2億元。

蛇年雖然台股紅盤日表現失色，不過首周周k收紅。觀察本周川普對加墨兩國關稅態度持續改變，也讓市場投資氣氛緩和。

不過帶給市場波動有增無減，包括川普對半導體90%以上集中在台灣製造發表看法，並計畫徵收晶片關稅，最高恐課徵100%，且將透過商務部審核發放許可證，實施對大陸出口限制。

由於現階段關稅課徵細節尚不清楚，且台系晶片多是銷售給終端電子產品，在終端電子產品中有多少比例銷往美國，尚難以估算，只能靜待美國釋出更多政策細節。

投資建議

除了川普變數，近年資金焦點AI股在DeepSeek問世後，市場擔心是否衝擊過往AI龍頭、雲端與晶片大廠表現等，如今市況日趨明朗，較低成本AI模型不會影響雲端服務公司資本支出減少，反映AI在加速普及浪潮下，半導體產業上行循環外溢效應，能促成邊緣AI加速發展應用，加上大型科技公司加碼AI資本支出，台灣AI概念族群可望持續。

隨指數再度來到近期高點，觀望氛圍再起，成交量能下滑，預料指數將區間震盪，資金由權值股輪動至中小型題材股。

建議可於下跌時尋找買點及換股機會，選股可聚焦成長與新趨勢產業兩大主軸，電子股以先進製程、先進封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人為主；傳產可著墨航太、重電、工業自動化、生技、金融等，以及半導體級特化。