興櫃一周回顧／野獸國漲近七成 居冠
觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，受惠年後資金回補，354檔興櫃個股本周平均漲幅2.53%，本周表現最強由文創股野獸國（6995）奪下，單周大漲近七成，登上興櫃周漲幅王。
根據櫃買中心昨（7）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額143.95億元、成交2.36億股、成交15.81萬筆；漲幅超過一成檔數達40檔。
本周漲幅前十強在22.7%至69.1%間，以產業分布觀察，本周領漲股集中在生技醫療產業，一共六檔，其餘分別為電子、化工、數位雲端、其他產業各一檔。
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