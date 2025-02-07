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川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

一周熱門零股／量能逾千萬股票 鴻海最夯

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股農曆年期間DeepSeek最新AI模型亮相，引發全球科技股大地震，新春開紅盤日大跌，隨後美國總統川普暫緩加墨徵關稅，指數跌深反彈，零股投資人逢低大舉進場，本周高達六檔成交量突破千萬股，其中鴻海（2317）為熱門焦點。

本周行情上沖下洗，主要就是DeepSeek低成本AI模型，且川普持續推動關稅等議程，令美股走勢較震盪，但台股今年上市櫃公司獲利持續成長，將挑戰4.3兆~4.5兆元歷史新高強力基本面支撐中，零股投資人逢低進場布局，帶動本周熱絡景況。

CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，鴻海、富邦台50、國泰永續高股息、台積電、元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、廣達、國泰費城半導體、復華台灣科技優息，十檔交易量從1,708萬至277萬股，量能明顯增溫。

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