快訊

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

如何煮出完美水煮蛋？科學家不藏私揭美味秘訣 只需簡單2步驟

AI帶動台股續彈 法人：關注美國政策、DeepSeek影響

中央社／ 台北7日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天開低走高，終場上漲161.67點，收復23400點大關，法人表示，全球資金充沛，輝達引領AI概念股反彈帶動台股，不過後續變數仍多，包括美國政策、DeepSeek帶來的影響仍須持續觀察。

台股今天漲161.67點，收在23478.27點，成交值新台幣3517.2億元。農曆年封關日台股收在23525.41點，只差47.14點就回補。

證交所統計，三大法人今天同步買超，合計買超214.82億元，其中外資及陸資買超141.66億元、自營商買超63.04億元、投信買超10.12億元。

外資買超前10名包括5檔ETF、4檔電子股、1檔金融股，依序為復華富時不動產（00712）、中信中國50正2（00753L）、鴻海、元大滬深300正2（00637L）、神達、廣達、元大美債20正2（00680L）、元大航太防衛科技（00965）、仁寶、凱基金。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，即便歐洲經濟糟糕，但歐股卻在歷史新高附近，可見全球資金充沛，帶動股市增溫。DeepSeek推出低價人工智慧（AI）模型，先前衝擊輝達（NVIDIA）及台股供應鏈股價，造成指數崩跌，但輝達股價已反彈，並帶動台股走揚。

儲祥生說明，4大雲端服務業者擴大資本支出，支撐AI概念股反彈，加上美國加徵關稅議題緩和，有利台股反彈；但能否複製先前漲勢則有待觀察。畢竟美國加徵關稅延後，並不代表問題已解決，美國政策及美股表現仍是指標。

他解釋，若DeepSeek推出低價AI模型，證明不需太依賴硬體，而是靠軟體達成目標，對台股AI供應鏈一定有影響，只是程度有待釐清。

另一項有利股市表現的因素，儲祥生認為，美國10年期公債殖利率下降，有利美股表現，台股也可能連動，不過美國政策變數仍多，後續表現尚難估計。

台股 美國

延伸閱讀

蛇年首周台股先下後上 中長期 AI 仍可期

DeepSeek 的想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

台股蛇年第1周指數收小黑 法人：一原因讓外資可望回眸

2月台股期指漲136點

相關新聞

蛇年首周面臨川普震撼彈影響 法人曝選股聚焦兩大主軸

歷經蛇年第一周的市場震撼影響，台股7日轉趨平穩，終場上漲161.67點，漲幅0.69%，收在23478.27點，全周台股...

台股蛇年第1周指數收小黑 法人：一原因讓外資可望回眸

台股多方經過4天來的奮戰，還沒回到龍年封關日的水準，台股今日以2萬3478點作收，蛇年第1周，周指數小黑47點收盤，跌幅...

DeepSeek 的想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

農曆年台股休市期間，中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek發表高性價比的AI模型，一亮相就撼動全球傳統AI股，...

AI帶動台股續彈 法人：關注美國政策、DeepSeek影響

台股今天開低走高，終場上漲161.67點，收復23400點大關，法人表示，全球資金充沛，輝達引領AI概念股反彈帶動台股，...

蛇年首周台股先下後上 中長期AI仍可期

儘管農曆年後台股開盤重挫830點，不過隨後連續四個交易日展現上漲走勢回補缺口，7日在重要權值股領軍，AI、資訊服務族群表...

春節台股休市 1月有交易戶數306萬戶探14個月新低

1月農曆春節長假，台股休市超過1週，證交所今天公布，1月集中市場有交易戶數306.73萬戶，比起去年12月的351.03...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。