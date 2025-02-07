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蛇年首周台股先下後上 中長期AI仍可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

儘管農曆年後台股開盤重挫830點，不過隨後連續四個交易日展現上漲走勢回補缺口，7日在重要權值股領軍，AI、資訊服務族群表態下，台股開低後震盪走高，終場上漲161.67點，收在23,478.27點，成交量3,517.21億元。周線收小黑。

農曆年開盤跳空缺口已經回補一大段，但由於川普關稅措施待觀察以及DeepSeek的低價AI衝擊影響，台股短期內震盪整理，類股輪動，可留意低基期股，但以中長期來說，AI需求仍備受看好，選擇AI概念股時可觀察第1季營收成長。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，農曆年後首周的台股先下後上，指數重回所有均線之上。近期受到川普關稅政策、DeepSeek橫空出世引發擔憂等影響，金融市場波動大，台股也呈現震盪格局。

安聯投信台股團隊表示，其中，中國大陸AI模型引發市場短線壓力，但長期算力需求預期提升。來自大陸的DeepSeek近期推出大語言模型V3及推理模型R1，R1的測試效能與西方AI模型相當。DeepSeek提升AI訓練效率並降低推理成本，引發市場對算力需求減少擔憂，影響金融市場投資情緒，導致AI晶片龍頭及相關股票短線評價下修。

歷史經驗顯示，AI算力成本下降往往會進一步刺激需求增長。安聯投信台股團隊表示，以ChatGPT為例，每次模型迭代都降低算力成本，2023年至今已下降90%，幅度不低於DeepSeek帶來的變化。

此外，這與歷史上的現象一致，例如電燈的普及並未降低煤炭需求，反而推動更多能源消耗。

在關稅議題方面，川普關稅政策核心是縮小貿易逆差，美國前三大進口國為墨西哥、加拿大與中國大陸，未來日、韓、台、越南、印度等國可能成為下一波對象。

然而，川普關稅政策雖具不確定性，但仍有轉圜餘地，投資人應避免因短期新聞過度反應，若股市因這類消息大跌，或許可視為累積長線部位的機會。

AI 台股 關稅

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