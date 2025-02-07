春節台股休市 1月有交易戶數306萬戶探14個月新低
1月農曆春節長假，台股休市超過1週，證交所今天公布，1月集中市場有交易戶數306.73萬戶，比起去年12月的351.03萬戶，大減44.3萬戶，創下2023年11月以來的近14個月新低。
證交所今天公布的1月集中市場其他相關數據還包括，成交量週轉率5.38%，較去年12月的8.86%下滑。當沖成交值占比36.91%、平均每日當沖戶數10萬255戶，分別較去年12月的37.06%、11萬439戶減少。
1月自然人成交值比重51.42%，比去年12月52.97%略減；外資成交值比重34.69%，則比去年12月的34.1%略增。
1月ETF成交值占比7.65%，比去年12月的6.91%增加。定期定額投資金額約新台幣115.49億元，比去年12月的157.33億元下滑。
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