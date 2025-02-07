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蛇年首周外資賣超471億元 這檔金融股竟獲大買逾4萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股7日收在23,478.27點，上漲161.67點，統計蛇年首周三大法人合計賣超441.25億元，其中外資賣超471.71億元，以外資全周買賣超個股來看，買超40,727張玉山金（2884）最多， 其次是買超富喬（1815）24,125張，高居全周賣超冠軍的是鴻海（2317），遭外資賣超96,185張。

台股龍年以23,525.41點封關，受到DeepSeek橫空出世震撼科技業股價的衝擊，蛇年開紅盤日台股出現重挫，但之後連4漲，7日收在23,478.27點， 周線僅下跌47.14點，周跌幅0.2%。

三大法人在蛇年首周合計賣超441.25億元，僅投信是買超，全周買超166.95億元，外資及自營商則是站在賣方，外資全周賣超471.71億元，自營商則是賣超136.5億元。

統計外資全周買超前十大個股依序是玉山金、富喬、新光金、彰銀、友訊、仁寶、大成鋼、致茂、啟碁、上海商銀等；金融股有4檔獲外資大買，全周買超冠軍為玉山金， 其次是買超富喬。

新光金為蛇年首周外資買超第三名， 獲外資買超21,768張；買超彰銀20,030張， 傳產股唯一進入外資周買超前十名的僅有大成鋼，外資周買超8,413張。

統計外資全周賣超前十大個股依序是鴻海、力積電、長榮航、群創、緯創、元大金、華航、欣興、廣達、台塑等；外資全周賣超鴻海96,185張最多，其次是賣超力積電60,679 張，賣超長榮航43,788張。

外資 玉山金

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