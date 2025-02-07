蛇年首周面臨川普震撼彈影響 法人曝選股聚焦兩大主軸

歷經蛇年第一周的市場震撼影響，台股7日轉趨平穩，終場上漲161.67點，漲幅0.69%，收在23478.27點，全周台股小跌47.14點，跌幅0.2%，但周線收紅；法人分析，隨著指數再度來到近期較高點，觀望氛圍再起，預料指數將在區間震盪，建議可於下跌時尋找買點及換股機會，選股可聚焦成長與新趨勢產業兩大主軸。

三大法人方面，再度出現僅投信法人站在買方的局面，蛇年首周回補166.95億元，外資與自營商分別減碼471.71億元、136.5億元，三大法人合計賣超441.25億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，蛇年雖然紅盤日表現失色，不過首周台股周線順利收紅，觀察川普對於加墨兩國關稅的態度持續改變，也讓市場投資氣氛得到緩和，值得注意的是，從川普前次擔任總統時的言行觀察，川普拋出的關稅言論主要是作為貿易談判籌碼，也讓川普上任後的一系列行政命令以及關稅言論並未脫離市場預期。

不過，杜欣霈表示，即使川普言行多在市場預料中，帶給市場的波動性仍是有增無減，包括川普對於半導體90%以上集中在台灣發表了相關看法，並計畫於本月18日起徵收晶片關稅，最高恐課徵100%稅率，加上將透過商務部審核發放許可證，來實施對大陸出口的限制。由於現階段關稅課徵的細節尚不清楚，且台系晶片商多是銷售給終端電子產品，在終端電子產品中有多少比例銷往美國市場，目前尚難以估算，只能靜待美國釋出更多政策細節。

除了川普變數之外，杜欣霈說明，目前市場討論熱絡的DeepSeek在狀況日趨明朗之下，發現較低成本AI模型不僅不會影響雲端服務公司的資本支出減少，Google甚至表示今年的資本支出將達750億美元，比預期高出3成之多，反映出AI在加速普及的浪潮之下，半導體產業上行循環的外溢效應，能促成Edge AI加速發展應用，加上大型科技公司加碼AI資本支出持續成長，台灣AI概念族群可望持續。

杜欣霈分析，隨著指數再度來到近期較高點，觀望氛圍再起，成交量能下滑，預料指數將在區間震盪，資金由權值股輪動至中小型題材股，建議可於下跌時尋找買點及換股機會，選股可聚焦成長與新趨勢產業兩大主軸，電子股以先進製程、先進封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人為主，傳產則可著墨MAGA受惠產業，包括航太、重電、工業自動化、生技、金融等，及半導體級特化。