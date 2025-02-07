DeepSeek 的想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

農曆年台股休市期間，中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek發表高性價比的AI模型，一亮相就撼動全球傳統AI股，27日重創全球AI晶片股，輝達（Nvidia）股價崩跌16.9%，不過，蘋果在台股封關期間則是逆勢上揚；分析師坦言，受惠DeepSeek的想像題材，包括IC設計、IP、資服股、手機供應鏈相關的PCB、功率放大器、軸承股等都值得留意。

台股龍年以23,525.41點封關，受到DeepSeek橫空出世震撼科技業股價的衝擊，蛇年開紅盤日台股出現重挫，但之後後連4漲，7日收在23,478.27點，周線僅下跌47.14點，資服股成為盤面上的亮點族群，另外，IC設計、IP股也是吸金的族群。

台股除了蛇年開紅盤日大跌之外，大盤指數逐日反彈上漲，7日開低走高，各類股表現上以資訊服務類股最為吸金，漲幅領先各類股，櫃買市場的資服股也是大漲表現，包括零壹（3029）、訊連（5203）、凌群（2453）、華經（2468）、資通（2471）、訊達電腦（6140）、驊宏資（6148）、凱衛（5201）、叡揚（6752）等，合計有9家上市櫃資服股衝上漲停收盤。

證券分析師張陳浩表示，資服股在去年曾出現一波漲勢，主要是由美國的資安大廠股價創高所帶動，加上AI的發展趨勢上，相關的資安問題更加重要，DeepSeek所帶來的想像題材將比先前的AI發展所帶動的資安商機更多。

張陳浩強調，看好資服股有業績又有題材的加持，將是值的關注的族群，包括零壹、緯軟、華經、資通、凱衛等資服股都值得留意；另外，IC設計及IP股股價整理已久，IC設計股的修正達到滿足點，加上DeepSeek帶來的想像題材加持，近期也吸引資金搶進，包括祥碩、世芯-KY、聯發科等都值得留意。

張陳浩認為手機供應鏈也是可以布局的標的，當科技股在台股封關時大跌的同時，蘋果股價卻是逆勢上漲，主要就是受惠於DeepSeek的題材，後續可能帶動AI的普及，且廣泛使用在智慧手機上，台股包括PCB、功率放大器、軸承股等都可望受惠。

張陳浩表示，在PCB股上，包括手機及筆電相關的PCB都可以關注，例如金像電、台光電、台郡等；功率放大器的全新、軸承的新日興等。