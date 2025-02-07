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台股蛇年第1周指數收小黑 法人：一原因讓外資可望回眸
台股多方經過4天來的奮戰，還沒回到龍年封關日的水準，台股今日以2萬3478點作收，蛇年第1周，周指數小黑47點收盤，跌幅0.2％，但K線長紅。國泰投信董事長張錫表示，從基本面來看，台灣科技、金融業仍有強大競爭力，在AI需求持續暢旺之下，受惠強經濟，可期待外資回流。
台股近期上沖下洗，投資人心情洗三溫暖，張錫表示，短線上台股震盪主要是受到美國總統川普上任效應，以及中國大陸人工智能模型DeepSeek橫空出世影響，投資人不用太過擔心，它反而會加速終端AI的發展。
張錫分析AI市場，認為AI終端運用正準備發動，未來趨勢可觀，AI手機和AI PC的序幕，在未來兩年也有望看到可觀成長，預計到2026年，滲透率有機會分別達到50%及45%；更長遠來看，AI機器人市值將逐年成長，2024年到2034年，將從171億元成長到1242.6億美元，半導體大廠滿單。
除了AI，國泰投信指出，14家金控在2024年的獲利創新高，2024年的EPS勝過2023年，基本面表現亦佳。
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