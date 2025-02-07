台股上漲161點 三大法人買超214億元
台股7日連四漲，收在23,478.27點，封閉2/3的向下跳空缺口，上漲161.67點，漲幅0.69%，成交量3,517.21億元，三大法人買超214.82億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超141.66億元，投信買超10.11億元，自營商買超（合計）63.04億元，其中自營商（自行買賣）買超16.69億元，自營商（避險）買超46.35億元。
台積電（2330）收1,125元，漲幅0.9%，AI伺服器代工族群齊漲，鴻海（2317）收178元，收復年線、月線，廣達（2382）、緯穎（6669）漲幅逾3%。千金股多檔股價大漲，祥碩（5269）、川湖（2059）攻上漲停板，信驊（5274）、世芯-KY（3661）大漲逾7%，嘉澤（3533）上漲逾6%。資訊服務族群集體飆漲，9檔衝上漲停板，驊宏資（6148）、叡揚（6752）、零壹（3029）、凌群（2453）等都亮燈，數位雲端中綠界科技*（6763）也攻上漲停，LINEPAY（7722）則創下波段新高，收840元。
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