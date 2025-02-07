快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

台股上漲161點 三大法人買超214億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股7日連四漲，收在23,478.27點，封閉2/3的向下跳空缺口，上漲161.67點，漲幅0.69%，成交量3,517.21億元，三大法人買超214.82億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超141.66億元，投信買超10.11億元，自營商買超（合計）63.04億元，其中自營商（自行買賣）買超16.69億元，自營商（避險）買超46.35億元。

台積電（2330）收1,125元，漲幅0.9%，AI伺服器代工族群齊漲，鴻海（2317）收178元，收復年線、月線，廣達（2382）、緯穎（6669）漲幅逾3%。千金股多檔股價大漲，祥碩（5269）、川湖（2059）攻上漲停板，信驊（5274）、世芯-KY（3661）大漲逾7%，嘉澤（3533）上漲逾6%。資訊服務族群集體飆漲，9檔衝上漲停板，驊宏資（6148）、叡揚（6752）、零壹（3029）、凌群（2453）等都亮燈，數位雲端中綠界科技*（6763）也攻上漲停，LINEPAY（7722）則創下波段新高，收840元。

漲停 自營商

延伸閱讀

2月台股期指漲136點

台股開低走高 重回23400點

美股漲跌互見 法人：台股待川普政策影響鈍化

台股開盤下跌26點 台積電開低5元

相關新聞

台股上漲161點收23,478點 台積電上揚10元收1,125元

台股7日續強，早盤以23,289.97點開出，終場收23,478.27點，上漲161.67點，漲幅0.69%，成交量3,...

台股上漲161點 三大法人買超214億元

台股7日連四漲，收在23,478.27點，封閉2/3的向下跳空缺口，上漲161.67點，漲幅0.69%，成交量3,517...

大戶回來了！2檔千金股飆漲停 股王及股后都大漲逾7%

台股7日開低走高收最高，以23,478.27點收盤，上漲161.67點；櫃買市場收255.54點，上漲3.06點；集中市...

資服股吸金 上市櫃9檔飆漲停 類股漲幅居冠

台股除了蛇年開紅盤日大跌之外，大盤指數逐日反彈上漲，7日開低走高， 各類股表現上以資訊服務類股最為吸金，盤中大漲逾6%，...

台股開盤下跌26點 台積電開低5元

台股7日開盤指數為23,289.97點，下跌26.63點。台積電（2330）開盤價1,110元，下跌5元。

外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

台股昨（6）日在人工智慧（AI）供應鏈回神，傳產、金融股加入輪動，加上外資期現貨延續偏多操作，終場漲155點收23,31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。