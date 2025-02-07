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大戶回來了！2檔千金股飆漲停 股王及股后都大漲逾7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大戶資金進場，推升千金股的表現。股市示意圖／ingimage
大戶資金進場，推升千金股的表現。股市示意圖／ingimage

台股7日開低走高收最高，以23,478.27點收盤，上漲161.67點；櫃買市場收255.54點，上漲3.06點；集中市場除了蛇年開紅盤日重挫之外，已連4漲，櫃買市場則是連3漲；資金回流千金股，統計16檔千金股中，祥碩（5269）及川湖（2059）飆上漲停收盤，股王信驊（5274）及股世芯-KY則是大漲逾7%收盤。

台股逐步上漲，千金股7日吸引資金搶進，大戶資金進場下，推升千金股的表現，祥碩及川湖飆上漲停收盤，股王信驊收在3,760元，上漲275元，漲幅7.89%，股后世芯-KY（3661）收在3,605元，上漲255元，漲幅7.61%。

嘉澤及健策收盤上漲逾6%；AES-KY收漲5.36%；第三高價的力旺、創意則是上漲逾4%收盤；緯穎、旭隼、台積電、弘塑也是上漲表現，聯發科以平盤1,525元收盤；但大立光及穎崴則是下跌收盤。

證券分析師張陳浩認為，千金股表現強勢，尤其是IC設計及IP股更是領頭半，主要是因股價整理已久，IC設計股的修正達到滿足點，加上大陸AI新創DeepSeek帶來的想像題材加持，因此吸引資金搶進，包括祥碩、世芯-KY、聯發科等都值得留意。

IC設計 祥碩

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