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台股上漲161點收23,478點 台積電上揚10元收1,125元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

台股7日續強，早盤以23,289.97點開出，終場收23,478.27點，上漲161.67點，漲幅0.69%，成交量3,517.2億元。櫃買則收255.54點，上漲3.06點。台積電（2330）終場收1,125元，上漲10元。

盤面上以類股來看，資訊服務、其他電子、電腦周邊、電子零組件、生技、汽車、數位雲端較為強勢，另外則以塑膠、油電燃氣、居家生活、橡膠、鋼鐵等表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，世芯-KY（3661）、華星光、聯鈞、鴻海、富喬、和椿、神達、亞光、達邁、廣達、零壹、邁達特、新日興等。

而量大弱勢的則有，長榮航、昇達科、台達電、亞德客-KY、欣銓、華城、穎崴、宏達電等。

統一投顧表示，中國 AI DeepSeek及川普對各國陸續祭出關稅干擾台股農曆年後盤勢，隨著Google提高今年資本支出及部分關稅暫緩，台股加權指數也出現連3日出現強彈，站上所有均線之上，並回補新春第一日的缺口。惟近前高後觀望氛圍，成交量能漸萎縮，資金由權值股輪動至中小型題材股。在關稅議題仍持續延燒下，台股維持偏多頭的區間震盪。

另外，操作上建議汰弱留強，選股方向以紡織鞋材、航空航太、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。

台股 消費 關稅

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