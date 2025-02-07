DeepSeek 催生光通訊需求 華星光早盤漲停 前鼎創威漲5%

DeepSeek模型雖降低AI訓練成本，但AI模型的低成本化可望擴大應用場景，進而增加全球資料中心建置量。其中，光收發模組作為資料中心互連的關鍵元件，將受惠於高速數據傳輸的需求。光通訊族群指標華星光（4979）、前鼎（4908）及創威（6530）也受到旗下光收發模組需求大增影響，挹注走勢明顯轉強，其中，華星光早盤更以250.5元衝上漲停板，創威及前鼎也分別漲逾5%以上。

在5G、Alot、智慧電子及雲端運算等應用帶動下，高速傳輸需求皆呈現強勁成長。而矽光子技術更是近日市場熱門話題，多家大廠已同步摩拳擦掌搶商機，矽光子頻寬大、損耗低特性，可提供高調變速率，且具備縮小模組尺寸、降低成本及提升可靠度等優勢。前鼎旗下主力產品為光收發模組及光纖次模組，受到資料中心興建、5G基地台擴增等利多拉抬，整體營運表現也已重返成長軌道。對此，內部預期，市場的光通訊設備將會持續採用800G規格，團隊有望再獲加持。

而華星光為搶搭美國拚寬頻基建等商機，近年已將營運策略轉向5G、資料中心，並切入光收發模組，目前旗下產品有兩大應用，第一是電信建設，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路，是華星光應用市場。第二大產品是資料中心應用，華星光100G到400G產品陸續出貨，預期400G產品在資料中心將進入成熟期。

法人指出，華星光近年為搶搭美國拚寬頻基建等商機，已將營運策略轉向 5G、資料中心，並成功切入光收發模組，而旗下100G到400G產品陸續出貨，都已經出貨，預期 400G 產品在資料中心將進入成熟期，展望後市，內部看好通訊需求未來持續往上，對後市保持樂觀看待。外界也認為，其業績表現，有望受大客戶邁威爾（Marvell）AI應用發燒加持、同步飆升。