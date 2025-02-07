快訊

獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

台股開低走高 重回23400點

中央社／ 台北7日電

美國科技股指數上漲，台股今天開低震盪走高，盤中回到23400點之上，高低差逾150點。

11時12分，加權指數為23408.26點，漲91.66點，成交值新台幣2132.40億元。

權值股台積電盤中在平盤1115元附近遊走，隨後漲5元至1120元；鴻海漲4.5元至177.5元；聯發科在1530元至1505元之間震盪。

AI概念股廣達盤中漲逾2%，緯創上揚約1%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，農曆年開紅盤重挫已回補一大段，甚至離年前只差百點左右，主因美國總統川普（Donald Trump）關稅措施待持續觀察；中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出低價人工智慧（AI），消息曝光第一時間市場過於擔心，但4大雲端服務業者資本支出不減反增，AI終端需求仍看好。

黃文清指出，AI邊緣運算帶動需求仍待時間發酵，短期市場氣氛受到DeepSeek影響，但不影響中長期AI需求。台股短線區間震盪整理，類股輪動，可留意低基期股票，AI概念股只要第1季營運成長可期仍可考慮。

AI 台股

延伸閱讀

美股漲跌互見 法人：台股待川普政策影響鈍化

外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

野村 搶先申募主動式ETF

施羅德：台股投資展望 關注新興題材契機

相關新聞

資服股吸金 上市櫃9檔飆漲停 類股漲幅居冠

台股除了蛇年開紅盤日大跌之外，大盤指數逐日反彈上漲，7日開低走高， 各類股表現上以資訊服務類股最為吸金，盤中大漲逾6%，...

台股開盤下跌26點 台積電開低5元

台股7日開盤指數為23,289.97點，下跌26.63點。台積電（2330）開盤價1,110元，下跌5元。

外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

台股昨（6）日在人工智慧（AI）供應鏈回神，傳產、金融股加入輪動，加上外資期現貨延續偏多操作，終場漲155點收23,31...

重量級法說登場 助攻台股行情

台股年後紅包行情延續震盪格局，市場追價動能不足。法人認為，今年企業獲利仍有雙位數成長，聯發科、亞德客-KY、聯詠等重量級...

就市論勢／折疊機、電子紙 潛力大

美國對中國的出口禁令波及半導體族群，近期費城半導體指數持續盤整，拖累台股半導體及AI產業鏈表現。尤其是川普就職美國總統後，市場對新政府上台後一系列政策採觀望態度，使台股短線呈現區間震盪。

外資買超29.77億元 搶進金融股

台股今天上漲155.02點，收在23316.6點，成交值新台幣3316.27億元。外資買超29.77億元，買超前10名中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。