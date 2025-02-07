資服股吸金 上市櫃9檔飆漲停 類股漲幅居冠

台股除了蛇年開紅盤日大跌之外，大盤指數逐日反彈上漲，7日開低走高， 各類股表現上以資訊服務類股最為吸金，盤中大漲逾6%， 漲幅領先各類股， 櫃買市場的資服股也是大漲表現， 包括零壹（3029）、訊連（5203）、凌群（2453）、華經（2468）、資通（2471）、訊達（6140）、驊宏資（6148）、凱衛（5201）、叡揚（6752）等，合計有9家上市櫃資服股盤中衝上漲停。

中國大陸AI新創公司DeepSeek一亮相就撼動全球傳統AI股，衝擊股價表現， 台股也不例外，不過，資服股卻是吸引資金推進，在買盤追捧下，農曆年後開紅盤以來持續成為盤面上的亮點，類股在6日略有休息之後， 7日再度展現超強吸金氣勢。

台股早盤開低後走高翻紅，資服股再成為資金追捧標的， 除了DeepSeek的商機題材之外， 1月營收表現亮眼也來助攻，零壹1月營收21.42億元， 月增24.71%，年增61.66%，早盤以141.5元開高後衝上漲停150.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過4,700張， 盤中成交量逾3.5萬張， 居個股成交量第六大。

訊連1月營收2.04億元， 月增13.5%， 年增27.9%， 股價同樣表現亮眼，早盤以106.5元開高後快速衝上漲停112.5元鎖死；華經也是開高後衝上漲停33.35元鎖死，排隊買單超過6,600張；資通同樣衝上漲停63.4元鎖死，排隊買單超過3,900張；凌群衝上漲停71.1元鎖死，排隊買單超過5,200張。

除了飆上漲停的這5檔，漲幅超過半根停板的還有三商電（2427）、邁達特（6112）、關貿（6183）等；敦陽科（2480）、精誠（6214）也是大漲表現， 上市資訊服務類股盤中漲幅6.25%， 高居各類股冠軍。

邁達特是佳世達（2352）集團旗下軟體服務商，去年12月營收17.46億元，月增9.18%、年增28.91%，為同期新高；2024年全年營收183.77億元、年減7.25%，為歷史次高。隨著AI推進雲端建置需求，市場看好軟體服務廠商的前景。

櫃買市場的資服股也是大漲的表現，訊達、驊宏資、凱衛、叡揚等也是亮燈漲停；力新（5202）、東捷資訊（6697）、智聯服務（6751）等盤中漲幅逾半根停板，上櫃資服股盤中漲幅2.67%， 領先上櫃各類股漲幅。