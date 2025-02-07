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市場波動成日常 如何配置應萬變？

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基收益成長多重資產基金績效。(資料來源：晨星)
凱基收益成長多重資產基金績效。(資料來源：晨星)

美國總統川普最近很忙，對加拿大、墨西哥及中國大陸開徵關稅的劇本急轉彎，不確定性之高，讓市場也跟著大洗三溫暖，總計2025年以來21個交易日，S&P 500指數上漲12天、下跌9天，今年以來上漲2.15%，顯示市場在震盪中走高。凱基投信表示，美國總統關稅政策引發市場觀望氣氛，近期市場波動欲小不易，股債雙向配置的多重資產基金，可望是超越市場波動的另一種選擇。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，經濟動能和企業盈餘增長是最終決定股市表現的主要推動力，隨著美股2024年第4季財報陸續出爐，預期整體企業盈餘增長可達13.2%，全年度接近10%，2025年全年度預計可達14.3%，企業盈餘年增長有機會連續兩年繳出雙位數表現；此外，隨著ISM製造業觸底回升，預期盈餘增長廣度也可望持續提升。美國聯準會(Fed)升息可能性低加上經濟強韌，預期今年底S&P 500有九成以上企業盈餘可望呈現正增長，企業獲利全面上揚挹注股價動能，今年美股高評價可望持續。

隨著川普貿易戰正式開打，通膨疑慮升溫，李怡勳指出，短期股市震盪勢必加劇，考量穩健的基本面和相對可控的信用風險，且Fed暫時不會有升息的打算，市場波動反而提供進場時機。股票部位建議以大型成長股為核心；小型股對利率敏感度相對高，可視實質獲利表現伺機加減碼。債券部位可同時配置非投資等級債與投資等級債，兼顧息收與降息後的潛在資本利得。

過去五年來，市場歷經疫情影響和美國聯準會激進升息政策，2022年甚至面臨股債齊跌的嚴峻挑戰。然而，凱基收益成長多重資產基金歷經多空洗禮，過去一年繳出18.95%報酬，同類型基金平均10.74%；過去兩年報酬31.98%，同類型基金平均17.26%；過去3年報酬24.24%，同類型基金平均6.1%；過去五年間累積報酬更達42.65%，同類型基金平均21.84%，顯示其在短中長期皆有亮眼正向的報酬表現。

面對漲跌多變的行情，李怡勳建議投資人，當市場波動成常態，要想兼顧風險與機會，不妨考慮聚焦北美地區，配置成長股追求潛在資本利得、涵蓋非投資等級債與投資等級債券的收益特性，並採用部分掩護性買權的投資策略，來追求長期穩定總報酬，實現兼具風險平衡與獲利機會的投資目標。

美國聯準會

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