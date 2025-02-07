台股開盤下跌26點 台積電開低5元

台股7日開盤指數為23,289.97點，下跌26.63點。台積電（2330）開盤價1,110元，下跌5元。

群益投顧表示，大盤指數連三漲繼續回補紅盤空方大缺口，均線架構持續朝多方發展，但不確定因素致追價力趨緩，連續反彈後恐震盪。以短多熱門標的為主，依據短期技術面汰弱留強換股操作。

操作題材可留意：

1.低價AI有利發展，人型機器人歡迎─張藝謀導演的大陸央視春晚節目《秧BOT》由16個人型機器人與真人演員表演舞蹈，精準動作吸引市場目光。DeepSeek問世宣示低成本AI模型時代來臨，有利邊緣AI應用加速發展，人型機器人可望更快走入人類生活；激勵機器人族群多頭回溫。

2.Halliday眾籌熱烈，AI眼鏡漲升表慶賀─低價AI模型DeepSeek誕生有利邊緣AI應用發展，加上Halliday年初剛在CES首度亮相，宣稱全球首款主動式AI眼鏡，在72小時內順利完成史上最大AR眼鏡眾籌，繳出超額認購逾68倍、金額超過137萬美元的亮麗成績，帶動AI眼鏡概念股走強。

周四（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,747.63點，下跌125.65點、跌幅0.28%；S&P500指數上漲0.36%；那斯達克指數上漲0.51%；費半指數上漲0.02%。台積電ADR上漲0.93%%，收在210.50美元，較台北交易溢價24.03%。

Skyworks、高通公布財報分別大跌逾24%、3.7%，不過，輝達勁揚3.08%。亞馬遜收盤後公布本季財測不如預期，但仍會持續擴大AI資本支出，盤後股價下跌4%。

三大法人周四集中市場合計買超72.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超28.9億元，投信買超27.3億元，自營商（自行買賣）買超14.4億元，自營商（避險）買超2.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少71口至7,629口，外資淨空單減少812口至30,996口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加192口至6,271口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,400點，週賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.08。VIX指數下降1.05至19.69。外資台指期買權淨金額-0.25億元 ; 賣權淨金額0.67億元。整體選擇權籌碼面偏多。