快訊

烏俄和平計畫提前曝光？傳川普要求4月20日停火、烏克蘭不得加入北約

記得Nokia手機遊戲？「貪食蛇」風靡的經典故事

和大S同症狀…女子赴日染流感肺炎 嫌醫療費貴「瞞發燒離境」後果曝

台股開盤下跌26點 台積電開低5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股7日開盤下跌。圖/AI生成
台股7日開盤下跌。圖/AI生成

台股7日開盤指數為23,289.97點，下跌26.63點。台積電（2330）開盤價1,110元，下跌5元。

群益投顧表示，大盤指數連三漲繼續回補紅盤空方大缺口，均線架構持續朝多方發展，但不確定因素致追價力趨緩，連續反彈後恐震盪。以短多熱門標的為主，依據短期技術面汰弱留強換股操作。

操作題材可留意：

1.低價AI有利發展，人型機器人歡迎─張藝謀導演的大陸央視春晚節目《秧BOT》由16個人型機器人與真人演員表演舞蹈，精準動作吸引市場目光。DeepSeek問世宣示低成本AI模型時代來臨，有利邊緣AI應用加速發展，人型機器人可望更快走入人類生活；激勵機器人族群多頭回溫。

2.Halliday眾籌熱烈，AI眼鏡漲升表慶賀─低價AI模型DeepSeek誕生有利邊緣AI應用發展，加上Halliday年初剛在CES首度亮相，宣稱全球首款主動式AI眼鏡，在72小時內順利完成史上最大AR眼鏡眾籌，繳出超額認購逾68倍、金額超過137萬美元的亮麗成績，帶動AI眼鏡概念股走強。

周四（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,747.63點，下跌125.65點、跌幅0.28%；S&P500指數上漲0.36%；那斯達克指數上漲0.51%；費半指數上漲0.02%。台積電ADR上漲0.93%%，收在210.50美元，較台北交易溢價24.03%。

Skyworks、高通公布財報分別大跌逾24%、3.7%，不過，輝達勁揚3.08%。亞馬遜收盤後公布本季財測不如預期，但仍會持續擴大AI資本支出，盤後股價下跌4%。

三大法人周四集中市場合計買超72.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超28.9億元，投信買超27.3億元，自營商（自行買賣）買超14.4億元，自營商（避險）買超2.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少71口至7,629口，外資淨空單減少812口至30,996口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加192口至6,271口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,400點，週賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.08。VIX指數下降1.05至19.69。外資台指期買權淨金額-0.25億元 ; 賣權淨金額0.67億元。整體選擇權籌碼面偏多。

AI 機器人

延伸閱讀

外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

野村 搶先申募主動式ETF

施羅德：台股投資展望 關注新興題材契機

台指期 短線震盪格局

相關新聞

台股開盤下跌26點 台積電開低5元

台股7日開盤指數為23,289.97點，下跌26.63點。台積電（2330）開盤價1,110元，下跌5元。

外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

台股昨（6）日在人工智慧（AI）供應鏈回神，傳產、金融股加入輪動，加上外資期現貨延續偏多操作，終場漲155點收23,31...

重量級法說登場 助攻台股行情

台股年後紅包行情延續震盪格局，市場追價動能不足。法人認為，今年企業獲利仍有雙位數成長，聯發科、亞德客-KY、聯詠等重量級...

就市論勢／折疊機、電子紙 潛力大

美國對中國的出口禁令波及半導體族群，近期費城半導體指數持續盤整，拖累台股半導體及AI產業鏈表現。尤其是川普就職美國總統後，市場對新政府上台後一系列政策採觀望態度，使台股短線呈現區間震盪。

外資買超29.77億元 搶進金融股

台股今天上漲155.02點，收在23316.6點，成交值新台幣3316.27億元。外資買超29.77億元，買超前10名中...

施羅德：台股今年獲利成長15% 第1季聚焦 ASCI AI

施羅德投信6日發表年度台股投資展望指出，2025年全球經濟分歧，台灣受惠於人工智慧（AI）成長動能及回補庫存，今年預估獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。