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美股漲跌互見 法人：台股待川普政策影響鈍化

中央社／ 台北7日電

美股道瓊工業指數6日下跌，費城半導體指數小漲。法人認為，美國總統川普加徵關稅政策議題影響持續，台股投資人仍需謹慎，逢低買進，待利空鈍化，才易有表現機會。

在投資人消化好壞參半的企業財報，並把目光轉向美國1月就業報告之際，華爾街股市主要指數走勢分歧，但大多收漲。

道瓊工業指數下跌125.65點或0.28%，以44747.63點作收；標準普爾500指數上漲22.09點或0.36%，收6083.57點；科技股那斯達克指數上漲99.66點或0.51%，收19791.99點；費城半導體指數小漲1.09點或0.02%，收5092.59點。

台股6日續彈，終場收在23316.6點，上漲155.02點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出低價人工智慧（AI），衝擊輝達（NVIDIA）AI供應鏈股價，加上川普（Donald Trump）加徵關稅議題持續發酵；台股新春開紅盤在AI概念股崩跌影響下重挫，目前能夠重回月、季線之上已經很不錯了，即便產業基本面不錯，但短線關稅風險仍要留意。

蔡明翰指出，不必擔心AI產業泡沫化，但投資人信心受挫之際，股價要重回高點需要時間，更何況關稅議題短期恐難結束，投資人宜在股價受消息面影響大跌時才買，等待利空鈍化才有機會走高。

被動元件大廠國巨6日公布1月自結合併營收新台幣102.49億元，月增7.67%，年增2.28%，單月營收重返百億大關。國巨指出，1月受農曆新年假期工作日較少影響，但大中華區客戶在農曆年前增加備貨，挹注營收。

GB200出貨穩步增溫，散熱雙雄6日公布1月營收年、月雙增。奇鋐1月營收68.01億元，年增19.83%，月增2.5%；雙鴻1月營收13.72億元，年增7.48%，較去年12月略增0.9%，為近3個月新高。

宏達電自結1月合併營收1.61億元，年減28.44%、月減59.4%，受過年淡季影響，探掛牌以來次低水準。

營收

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